Valvola termostatica a 11€: regola bene i termosifoni e RISPARMIA

Il momento è perfetto per montare la valvola termostatica sui tuoi termosifoni. Grazie a questa manopola “magica” potrai avere il massimo del controllo sul funzionamento di ogni unità. In questo modo, semplicemente potrai ottimizzare i consumi, rendendo più efficace la distribuzione del calore. Un prodotto super semplice, che puoi montare in totale autonomia, e che costa pochissimo. Il modello che ho scovato in sconto su Amazon, lo porti a casa a 11€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Valvola termostatica: così il termosifone rende di più

Un prodotto super semplice da installare e compatibile con tutti i caloriferi dotati di attacco “M30”. Una volta sistemato, avrai a disposizione una manopola che ti permetterà di regolare a che intensità dovrà lavorare ogni singolo termosifone. Non solo: questo specifico modello è dotato anche del livello “zero”. Grazie a lui, potrai completamente escludere una o più unità se – ad esempio – una stanza è completamente inutilizzata o già servita da stufa a pellet.

Utilizzando più valvole termostatiche – una per ogni termosifone sarebbe l’ideale – puoi giostrare il funzionamento dei caloriferi, indirizzando il calore dove ce n’è più bisogno, ovvero negli ambienti più freddi o che frequenti di più. In questo modo, potrai facilmente ottimizzare i consumi, permettendo alla casa di essere più calda dove necessario, grazie a un impianto che funziona in modo più equilibrato. Di conseguenza, risparmi gas e riduci la bolletta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.