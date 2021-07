Valve sostituirà la modalità Big Picture con la nuova interfaccia utente di Steam Deck. Di fatto, ci sarà un layout aggiornato per il controller di Steam.

Valve cancellerà la Big Picture dopo 10 anni di carriera

Big Picture, la modalità che converte l'interfaccia utente della piattaforma in un design più simile a quello di una console, più adatto ad TV con controller rispetto a monitor e mouse, potrebbe avere i minuti contati.

Secondo austinp_valve, un dipendente di Valve che pubblica sui forum della community della compagnia, il piano prevede che la nuova interfaccia utente della console/PC portatile Steam Deck appena annunciata sostituisca la modalità Big Picture anche sulla versione desktop di Steam.

Ricordiamo che la società ha annunciato la Big Picture nel 2011 e l'ha rilasciata solo l'anno successivo. Tale modalità ha costituito la base dell'interfaccia utente per SteamOS, la versione di Linux fornita su dispositivi in ​​stile console che facevano parte dello sfortunato progetto Steam Machine di Valve.

Con Steam Deck, che esegue una versione completamente nuova del sistema operativo chiamata SteamOS 3.0, ha senso che la UI appena riprogettata ritorni al client PC, soprattutto perché Big Picture sente il peso degli anni da diverso tempo.

Valve non fornisce una roadmap o una data di rilascio per la nuova interfaccia, ma sappiamo che arriverà anche sui PC già esistenti. Le spedizioni della console appena presentata invece, sono previste per dicembre di quest'anno anche se l'ingente domanda ha portato l'azienda a comunicare che parte degli ordini verranno evasi solo nel 2022.

L'ibrida console/PC della società è stata infatti un successo ed è stata acclamata dai giocatori e dalla critica di tutto il mondo. Il suo concept richiama vagamente quello di Switch per la natura ibrida di cui è dotata, ma pare che presenti specifiche tecniche da urlo che dovrebbero essere in grado di far girare senza problemi anche i titoli più pesanti.

Videogames