Valorant sta per arrivare su smartphone e tablet, a rivelarlo è proprio Riot Games dopo mesi di rumor e indiscrezioni su un possibile debutto su console e mobile. Nessuna notizia per le console, mentre l'arrivo su mobile sembra parte della strategia dello sviluppatore.

Valorant è lo sparatutto tattico in prima persona di Riot, un titolo – uscito lo scorso anno – che fin dal lancio ha puntato tutto sull'aspetto competitivo, concentrandosi su vari tornei e-sports e competizioni internazionali. L'arrivo su smartphone e tablet fa strano, considerando la natura estremamente competitiva del titolo, ma con ogni probabilità verrà proposta una versione diversa del gioco, adattata per sfruttare al meglio le caratteristiche del mobile gaming.

Riot non è nuova a queste scelte, in passato ha già portato su mobile il suo gioco più importante, ovvero League of Legends, con il capitolo spinoff Wild Rift. Valorant seguirà le orme di Call of Duty e PUBG, diventati ormai due capisaldi del gaming su Android e iOS, in attesa di Apex Legends, il battle royale di EA recentemente arrivato su Nintendo Switch e pronto a fare il suo debutto su mobile.

Ad oggi Valorant conta una media di oltre 14 milioni di giocatori mensili, l'arrivo su App Store e Play Store potrebbe contribuire ad incrementare ulteriormente il bacino d'utenza.

Videogames