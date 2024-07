Valigia American Tourister Soundbox in offerta: ultima occasione per il 50% di sconto

Durante il Prime Day, Amazon propone uno sconto del 50% sulla valigia American Tourister Soundbox, ora disponibile a 99,70€ invece di 199,90€. Giusto in tempo per le vacanze estive.

American Tourister non richiede grosse presentazioni: è un brand di nota fama, che produce valige e zaini di ottima qualità, con un’attenzione sul design e sulla resistenza dei materiali impiegati. Insomma, hai la garanzia che questo stupendo trolley è fatto per durare negli anni.

Il Soundbox Spinner è disponibile in un’ampia gamma di colorazioni diverse (tra cui uno stupendo turchese), ma il modello più vantaggioso è quello nella classica colorazione nero. Gli altri colori sono proposti con scontistiche leggermente diverse e sta a te valutare quale opzioni ti convince di più.

La valigia Soundbox è realizzata in polipropilene, un materiale noto per la sua leggerezza e durabilità. Con un peso di 4,2 kg e una capacità di 110 litri, espandibile fino a 77 x 32,5 x 51,5 cm, offre un ampio spazio di archiviazione per lunghi viaggi o per chi ha bisogno di spazio extra​.

Caratterizzata da un motivo a cerchi concentrici, questa valigia non solo è esteticamente piacevole ma aiuta anche a minimizzare i segni e i graffi. La valigia è dotata di una chiusura a combinazione a 3 cifre con funzione TSA, che garantisce una maggiore sicurezza durante i viaggi internazionali. Le doppie ruote scorrevoli a 360 gradi e il manico telescopico a doppio tubo rendono il trasporto facile e confortevole.

Non perdere l’occasione di acquistarla a prezzo d’outlet: metti subito questa valigia American Tourister nel carrello per averla a metà prezzo. Oggi è l’ultimo giorno per approfittarne…