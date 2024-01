Recensione Vactidy Blitz V8Pro: miglior aspirapolvere senza fili sotto i 100 euro

L’ultimo prodotto di Vactidy, l’aspirapolvere senza fili Blitz V8Pro, si presenta come una soluzione innovativa nel panorama degli elettrodomestici dedicati alla pulizia della casa. Con un focus sulla facilità d’uso, l’efficienza e il design, il Blitz V8Pro si propone come un valido alleato per mantenere la casa pulita e ordinata.

Unboxing

La confezione di Blitz V8Pro contiene – oltre al dispositivo di pulizia – una serie di accessori che completano l’esperienza d’uso:

Spazzola per pavimenti

Ugello lungo per fessure

Spazzola piccola 2-in-1

2x Filtri HEPA

Supporto da parete

L’assemblaggio dell’aspirapolvere è molto semplice e veloce, basta inserire il filtro nell’apposito vano, collegare la maniglia al motore ed agganciare il tubo metallico alla base del serbatoio. Come si vede nella seguente immagine, il dispositivo può essere assemblato in 3 diverse configurazioni, in base al tipo di terminale più adatto alle esigenze di pulizia.

Design e Costruzione

Il Blitz V8Pro di Vactidy si distingue per il suo design moderno e accattivante. Non solo è pensato per offrire prestazioni superiori, ma si integra anche armoniosamente nell’ambiente domestico. La colorazione viola del tubo, a contrasto con le parti nere, dimostra una certa cura e ricercatezza. Il dispositivo è bello da vedere e propone con un design degno di un dispositivo di fascia medio-alta.

La qualità costruttiva è ottima e si apprezza soprattutto utilizzando i sistemi di aggancio rapido. Sia il tubo principale che gli accessori, si collegano al motore principale e alla maniglia con un aggancio molto solido. Anche gli accessori – totalmente in plastica – sono bel costruiti, ma non possiamo dire lo stesso per la base di ricarica da muro. Quest’ultima è poco rigida e i buchi per il fissaggio a parete non sembrano molto solidi, se non si sta attenti si rischia che la testa delle viti trapassi totalmente la plastica, rendendo il supporto inutilizzabile.

Anche il sistema di aggangio dell’aspirapolvere al supporto da muro non ci ha convinti. Non è presente alcuna parte elettronica, è necessario collegare ogni volta il cavo di ricarica al motore dell’aspirapolvere. Molto comoda la presenza di 2 supporti per posizionare gli accessori inclusi in confezione.

L’aspirapolvere resta in piedi da sola, ma non risulta particolarmente stabile. Durante la settimana di test, abbiamo visto il dispositivo cascare in terra diverse volte, proprio perché il sistema di stazionamento non è particolarmente solido, basta un leggero tocco per far cascare l’apirapolvere.

Il pannello di controllo posteriore è davvero semplice, forse anche troppo. Abbiamo un piccolo display che mostra lo stato della batteria e due soli pulsanti: uno per avviare l’aspirapolvere e un altro per regolare la potenza di aspirazione su due livelli. In fin dei conti, non serve molto altro per far funzionare correttamente un buon aspirapolvere senza fili.

Tecnologia, Aspirazione e Autonomia

La tecnologia EasyGrab è uno degli aspetti più innovativi del Blitz V8Pro. Grazie a nuove spazzole ottimizzate, questa tecnologia garantisce una pulizia efficace in ogni angolo, rendendo più semplice catturare polvere e sporco. In parallelo, la tecnologia CycloneFlow multi-cono rappresenta un punto di forza significativo. Questo sistema di filtrazione ciclonica a 4 stadi assicura un’aspirazione potente e un filtraggio efficiente delle particelle di polvere, il tutto mantenendo una rumorosità contenuta.

Insomma, pur non essendo un dispositivo smart ricco di funzioni, Blitz V8Pro possiede una buona dose di tecnologia e garantisce un’ottima efficienza di aspirazione. L’esperienza d’uso è davvero soddisfacente, la potenza di aspirazione è più che sufficiente anche con il motore impostato a potenza minima. Utilissima la luce a led presente nella parate frontale della spazzola per pavimenti, che consente di vedere lo sporco e aspirare con precisione.

Molto comodo anche il sistema di pulizia del serbatoio, che può essere aperto e svuotato tramite la pressione di un pulsante. La capacità del serbatoio non è particolarmente elevata, ma nel nostro caso si è rivelata più che sufficiente per pulire una casa di 130mq.

L’autonomia di Vactidy Blitz V8Pro si attesta – secondo i nostri test – sui 30 minuti a potenza minima e si riduce a 18/20 minuti a potenza massima. Insomma, a meno che non abbiate una casa enorme, la batteria integrata è più che sufficiente per completare un’intera sessione di pulizia. Meno bene invece per la velocità di ricarica. Utilizzando l’alimentatore incluso in confezione, per passare da 0 a 100% ci vuole più di un’ora.

Disponibilità, Prezzi e Considerazioni finali

Il Blitz V8Pro è disponibile su Amazon al prezzo di 98 euro, attualmente in sconto rispetto al prezzo di listino. Considerando le sue caratteristiche, la praticità d’uso e l’efficienza delle prestazioni, il Blitz V8Pro di Vactidy si afferma come una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di pulizia all’avanguardia senza spendere troppo.

Blitz V8Pro sale sul podio dei migliori aspirapolvere senza fili sotto i 100 euro, dimostrandosi la scelta perfetta per chi ha una casa di medie-piccole dimensioni e cerca un dispositivo potente, dal design ricercato, ben costruito e facile da utilizzare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.