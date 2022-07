Vacanze in vista? Questo materassino gonfiabile a 27€ ti sarà utile

Per molti di noi sono in arrivo le vacanze e se sei un amante delle avventure all’aperto o vuoi semplicemente avere una possibilità in più per ospitare qualcuno nella tua casa estiva, non puoi non approfittare di questa offerta eccezionale di Amazon. Il materassino gonfiabile matrimoniale di zootop lo paghi infatti solo 27,99€ invece di 77,99€. Merito di una promozione speciale che si applica automaticamente non appena inserisci il prodotto nel carrello.

Facile da trasportare e da pulire, si gonfia velocemente tramite la pratica pompa a pedale fornita in dotazione: grazie ad un foro per l’aria molto grande e una vasta area del pedale per il piede a gonfiarlo ci metti veramente un attimo.

Materassino gonfiabile: il gadget indispensabile per ogni vacanza

Il materassino gonfiabile di cui ti stiamo parlando è queen size ed ha misure di 203 x 152 x 22cm dopo essere stato riempito con aria. Puoi regolare il grado di morbidezza e durezza in base a quanto lo hai gonfiato e la capacità massima portante è di 250KG, perfetta quindi anche per due adulti e un bambino.

Il prodotto è realizzato con uno speciale design a nido d’ape. Che cosa significa? In questo modo si adatta perfettamente sia che ti piaccia dormire sdraiato o su un fianco, garantendoti una importante silenziosità se dovessi rigirarti molto spesso. Un lato del letto è stato realizzato in tessuto floccato delicato, con una buona permeabilità dell’aria e una sensazione morbida e confortevole.

Ancora per poco dunque puoi sfruttare questo coupon automatico che ti regala uno sconto immediato di 50€ sull’acquisto di questo materassino gonfiabile. Lo aggiungi al carrello e lo sconto è già tuo: spedito con Prime, sarà a casa tua già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.