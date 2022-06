Vacanze all'estero: non partire senza questi utili gadget economici

Finalmente si torna a viaggiare. Se hai deciso di optare per le vacanze all’estero, parti ben equipaggiato. Non solo indumenti e accessori, dai un’occhiata a questi 5 gadget utilissimi, oltre che particolarmente economici. Li trovi tutti su Amazon a parecchio meno di 20€. Sarebbero tutti da mettere in valigia! Ho scelto prodotti che possono godere, al momento, di spedizioni rapide e gratuite coperte dai servizi Prime: arrivano in pochissimi giorni.

Vacanze all’estero: i gadget furbi da avere

Godersi le ferie è bene, ma partire con un minimo di organizzazione – sebbene senza stress – è importante allo stesso modo. Qualche piccola accortezza può aiutarti e non incorrere in piccoli imprevisti, che potrebbero creare attimi di panico. Andando all’estero, con molta probabilità farai almeno un tratto del percorso con l’aereo. Per questa ragione, diverse proposte mirano proprio a prevenire inconvenienti al momento dell’imbarco.

Il primo gadget è un kit di contenitori, con pochette, perfetti per inserire liquidi e creme senza superare il quantitativo massimo che puoi trasportare nel bagaglio a mano. Il set da 16 pezzi lo prendi a 17,99€.

Il secondo prodotto è un adattatore universale, con presa che si adatta senza problemi al sistema di diversi paesi. Integra anche due porte USB ed è super compatto. Lo prendi a 14,99€.

Il terzo gadget è fondamentale per non incorrere in brutte sorprese all’aeroporto. Si tratta di una bilancia portatile, utile a pesare le valigie. All’andata è altamente probabile che riesca a stare attento a non superare il peso massimo del tuo bagaglio a mano o imbarcato. Tuttavia, al ritorno potrebbe essere un problema averlo sotto controllo. Il rischio è ritrovarsi dei KG in più al momento della pesata in aeroporto e doverli pagare a parte. Con un prodotto come questo, eviterai il problema: lo prendi a 9,99€ appena.

Personalmente, quando viaggio in aereo – anche se il tragitto dura solo un’ora – mi addormento. Il problema è la posizione in cui mi addormento e il dolore che provo al collo quando mi sveglio. Un problema risolto quando ho comprato questo cuscino da collo gonfiabile, che mi sorregge e permette di riposare correttamente. Taragato Samsonite, lo porti a casa a 11€ appena.

Un altro problema che potrebbe insorgere mentre prepari le valigie è lo spazio a disposizione. Sai che ne puoi risparmiare un sacco con i sacchetti per mettere gli indumenti sottovuoto? Questo particolarissimo modello ti permette di schiacciare per bene i tuoi abiti semplicemente utilizzando le mani: non dovrai mica portare con te l’aspirapolvere o la pompa anche in vacanza! Praticissimi e super utili, sono ovviamente anche riutilizzabili. Tre pezzi li porti a casa a 12,15€.

Uno zaino da viaggio di quelli che, quando non servono, sono piccolissimi e stanno praticamente in tasca. Fra i bagagli non occupano spazio alcuno ma, una volta a destinazione, li apri e sono perfetti da portare in giro. Ben 2 zaini ultra leggeri e impermeabili li prendi a 11,99€ appena.

Visto quanto costano poco questi spettacolari gadget utilissimi, pronti a rendere più semplici e spensierate le tue vacanze all’estero? Non perderne nemmeno uno: arrivano tutti a casa con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.