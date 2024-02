VA come un TOP DI GAMMA ma costa POCO: Honor 90 Lite 5G a 173€ su eBay

Oggi è decisamente il tuo giorno fortunato, non ci sono dubbi: l’eccellente HONOR 90 Lite 5G, uno tra gli smartphone Android economici più popolari di quest’ultimo periodo, è al centro di una sconvolgente offerta di eBay.

Non solo è disponibile all’acquisto con uno sconto immediato del 35%, ma è presente anche un ulteriore sconto di 10€ utilizzando il codice coupon “PSPRFEB24”. Il risultato? Il device del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra ridicola di appena 173€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Il popolarissimo HONOR 90 Lite 5G è in caduta libera su eBay a un prezzo ridicolo

Ti basta dare un rapido sguardo alla scheda tecnica di HONOR 90 Lite 5G per comprendere fin da subito che si tratta di un device molto valido. Innanzitutto, il display è un eccellente pannello FullView da 6.7 pollici a 90Hz ideale per guardare foto e video ad altissima risoluzione; sotto il cofano, inoltre, batte un processore octa-core con 8 GB di RAM, c’è un modem 5G per navigare in rete e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Se ti piace scattare molte foto e registrare video HONOR 90 Lite 5G è fatto apposta per te; sul retro, infatti, è presente un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 100MP.

Insomma, con un prezzo di vendita di appena 173€ su eBay hai a portata di mano un device che non ha eguali in questo momento; mettilo subito nel carrello, inserisci il codice coupon “PSPRFEB24” in fase di acquisto, e preparati a riceverlo a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.