Utenti iOS in pericolo! Cancella subito queste app pericolose dal tuo iPhone

Che i dispositivi Apple non sono più immuni da attacchi e pericoli questo è ormai assodato. Nondimeno, dopo l’apertura dell’App Store alle applicazioni, che ha portato alla prima app a luci rosse su Apple, eccoci qui con i primi problemi di sicurezza. Infatti, i ricercatori di Kaspersky hanno smascherato alcune app pericolose, disponibili su App Store, che devi assolutamente cancellare dal tuo iPhone se installate.

Soprannominato “SparkCat“, il malware incluso all’interno di queste applicazioni infette è dotato di funzionalità OCR. Queste ultime vengono sfruttate per sottrarre informazioni sensibili da screenshot. Le applicazioni scoperte da Kaspersky hanno l’obiettivo di scovare nel dispositivo dati per accedere a portafogli crittografici e app bancarie.

“La nostra indagine ha rivelato che gli aggressori stavano prendendo di mira le informazioni di recupero del portafoglio crittografico, che erano sufficienti per ottenere il pieno controllo sul portafoglio crittografico di una vittima per rubare i fondi”, hanno dichiarato gli esperti.

Questo malware è apparso particolarmente flessibile da rubare non solo queste informazioni, ma anche altri dati sensibili come messaggi, password e altro.

“Abbiamo rilevato nell’App Store una serie di app con framework dannoso incorporato. Non possiamo confermare con certezza se l’infezione sia stata il risultato di un attacco alla catena di approvvigionamento o di un’azione deliberata da parte degli sviluppatori. Alcune delle app, come i servizi di consegna di cibo, sembravano essere legittime, mentre altre apparentemente erano state costruite per attirare le vittime”, hanno aggiunto i ricercatori.

App pericolose: proteggi il tuo iPhone

La scoperta di queste app pericolose, disponibili su App Store di Apple, potrebbe aver portato alla luce uno o più pericoli sul tuo iPhone. Ecco quali sono le applicazioni segnalate dai ricercatori di Kaspersky che vanno subito cancellate dal tuo smartphone qualora fossero state da te installate:

AnyGPT

ComeCome

WeTink

Se hai una di queste app pericolose installata sul tuo iPhone disinstallala subito. Successivamente, gli esperti consigliano un ripristino ai dati di fabbrica. Non dimenticarti di modificare le password di accesso ai tuoi portafogli crypto e alle tue app bancarie, oltre a quelle di email e account vari per scongiurare qualsiasi violazione.