Usi Alexa? 5 funzioni NASCOSTE (+ bonus) da conoscere assolutamente

Probabilmente è da parecchio che utilizzi uno smart speaker con a bordo Alexa, ma sei sicuro di sfruttarne ogni funzionalità al meglio? Ne ho selezionate 5 che dovresti assolutamente conoscere e aggiungo anche un bonus, un dettaglio che non puoi proprio ignorare.

Considerando quando poco costano ormai gli speaker intelligenti del colosso dell’e-commerce (si parte da meno di 20€ per questi piccoli concentrati di tecnologia), è sicuramente una tentazione provarlo. Sono sicura che dopo aver scoperto queste astuzie, ne vorrai prendere uno.

Amazon Alexa: 5 trucchi per sfruttarla al massimo

Una carrella di astuzie che ti permetteranno di personalizzare ancora di più l’esperienza d’uso del tuo smart speaker.

I profili personalizzati

Creare profili personalizzati: incredibilmente, Alexa è in grado di riconoscere il tono di voce di ogni componente della famiglia e regolare le sue feature di conseguenza. Ad esempio, a casa mia siamo in due e ognuno ha personalizzato la sezione delle “news”. Sulla base di chi chiede di ascoltarle, si ottiene un resoconto diverso. Per ottenere questo, è necessario creare profili personalizzati ed è molto semplice: dall’applicazione Alexa sul tuo smartphone, scegli altro (in basso a destra nella scherma Home) –> impostazioni –> il tuo profilo e la tua famiglia. A quel punto segui le istruzioni e aggiungi i membri della famiglia che desideri.

Le risposte brevi

Le risposte brevi sono una chicca utilissima, soprattutto se utilizzi spesso lo smart speaker. La risposta breve eviterà che l’assistente ripeta ogni volta i comandi quando li esegue (sentirai solo il suono di conferma, essenzialmente). La attivi sempre dalle impostazioni generali, scegliendo la sezione “risposte vocali”.

La modalità sottovoce

Capita spessissimo di dover interagire con lo speaker anche di notte, mentre gli altri dormono. Cosa fare, per non rischiare di disturbare? Con questa geniale funzionalità, potrai sussurrare all’assistente e lei ti risponderà allo stesso modo, sottovoce! Trovi la possibilità di abilitare questa feature nella stessa sezione dedicata alle “risposte brevi”.

Impostare un volume automatico per evitare sorprese

impostare un volume automatico: ti capita mai di alzare il volume per qualche motivo, ad esempio mentre canti la tua canzone preferita, e poi di ritrovartelo altissimo quando chiedi un’informazione? Ecco, è qualcosa di molto antipatico, ma c’è una funzione per risolvere. Grazie a lei, a un certo orario ogni speaker potrà tornare automaticamente a un determinato livello di volume. Come fare? Semplicissimo, basta impostare una routine – all’orario che preferisci – in cui le chiedi di impostare un certo volume sugli speaker, a un determinato orario;

Attivare una routine a seguito di un suono

Una possibilità molto interessante offerta dagli speaker è quella di attivare un routine a seguito della percezione di un suono. Un abbaio, un colpo di tosse, il pianto di un bambino e non solo. Quando i microfoni di Alexa lo percepiranno, eseguiranno un’azione. Ancora in fase di sperimentazione, ma già disponibile, questa funzione la trovi nella sezione delle “Routine”, disponibile all’interno dell’applicazione per smartphone. Quando scegli di creare una nuova routine, seleziona “rilevamento suoni” nella parte dedicata a “Quando questo accade”.

Bonus: ascoltare quello che Alexa registra di te e cancellarlo

Quella bonus, più che una funzionalità pensata direttamente perché tu la utilizzi, è una feature che Amazon sfrutta per migliorare il modo in cui l’assistente vocale interagisce con te. Qualcosa di completamente normale, se accetti di utilizzare uno smart speaker. Di base però sono in pochi a conoscere questo dettaglio e può risultare fastidioso sapere che – nel cloud – c’è un registro colmo di note vocali, che si arricchisce ogni volta che interagisci con Alexa. Non lo sapevi neanche tu? Aspetta di vederlo con i tuoi occhi. Ecco come fare:

apri l’app di Alexa sul tuo smartphone;

scegli “altro” (in basso a destra);

apri “impostazioni”;

scegli “Privacy Alexa”;

apri “Esamina cronologia voce”;

dai una bella occhiata.

Niente panico però, puoi cancellare l’intero registro o solo in parte, se lo desideri. Basta impostare come filtro “tutta la cronologia” e poi selezionare “elimina tutte le mie registrazioni“.

Come anticipato, non c’è alcunché di anomalo o di segreto in questo. Nessuna forma di spionaggio, ma solo la volontà di permettere all’intelligenza artificiale di offrirti servizi che siano il più personalizzato possibile. Tuttavia, se non vuoi conservare in cloud le tue registrazioni, adesso sai come eliminarle.

