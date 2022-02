Uscite giochi marzo 2022: le più attese per PS4, PS5, Xbox, PC e Switch

Dopo un mese di febbraio che ci ha lasciato letteralmente senza fiato, con una serie di uscite importanti una dopo l'altra, stiamo per entrare a marzo 2022 e i nuovi giochi in arrivo di certo puntano a non dare una tregua al nostro portafogli.

Come ogni mese, abbiamo raccolto i titoli in uscita per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch selezionando quelli più interessanti e attesi dal pubblico: è il mese di Gran Turismo 7, ad esempio, ma anche di Babylon's Fall, GTA 5 in versione next-gen, Ghostwire Tokyo, Kirby e la Perduta e altri ancora. Iniziamo!

Uscite giochi a marzo 2022 su PC, PS4, PS5, Switch e Xbox

Babylon's Fall (PC, PS4, PS5) – 3 marzo

Il nuovo gioco di Platinum Games, il team di Bayonetta e NieR Automata, va detto che è anche abbastanza misterioso. Si tratta di un action-RPG fortemente incentrato sulla cooperativa online in cui assumeremo il ruolo di una Sentinella. Insieme ad altri tre giocatori, il nostro ruolo sarà quello di reclamare la Torre di Babele.

Gran Turismo 7 (PS4, PS5) – 4 marzo

Dopo una lunga attesa, torna finalmente Gran Turismo con un capitolo classico che si riaffaccia alla tradizione della serie. Troveremo quindi una ricca campagna con cui dilettarci, oltre 400 auto, un sistema di guida che punta ad essere il più verosimile e realistico possibile e tante interessanti novità.

Triangle Strategy (Nintendo Switch) – 4 marzo

Uno dei giochi più attesi del 2022 per Nintendo Switch è Triangle Strategy, un gioco di ruolo tattico sviluppato da Square Enix realizzato in uno splendido mondo realizzato in HD-2D dove potremo prendere delle scelte che influenzeranno il resto della storia, in cui tre nazioni lottano per il controllo di giacimenti di sale e ferro in esaurimento.

WWE 2K22 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 11 marzo

Ritorna il wrestling videoludico con il nuovo episodio di WWE 2K. Gli sviluppatori promettono un profondo rinnovamento del sistema di combattimento e del motore grafico, con l'obiettivo di segnare un solco importante rispetto l'ultimo episodio. Sarà davvero così? I fan di questo sport di combattimento non vedono l'ora di scoprirlo.

GTA 5 (PS5, Xbox Series X/S) – 15 marzo

Ebbene sì, ancora GTA 5, a quasi dieci anni di distanza dal suo debutto per PlayStation 3 e Xbox 360. La versione next-gen punta ad offrire ovviamente un sensibile miglioramento grafico, insieme al supporto al 4K e a prestazioni fino a 60 FPS. L'ennesima occasione per rivivere un gioco amato ancora oggi da milioni di fan in tutto il mondo.

Tunic (PC, Xbox One, Xbox Series X/S) – 16 marzo

Dopo una lunga attesa, arriva Tunic, uno Zelda-like firmato da un solo sviluppatore che ha scatenato di certo molta curiosità e attesa tra gli appassionati. Riuscirà ad essere all'altezza della serie storica a cui si ispira? Forse un obiettivo un po' troppo ambizioso, ma ci sono tutte le carte in regola per vivere una splendida avventura.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 18 marzo

Un soulslike nel mondo di Final Fantasy? Quasi. Il team che ci ha regalato Nioh e Ninja Gaiden si cimenta in questo particolare esperimento che funziona come da prequel per l'intera storica serie giapponese. L'ultima beta ha restituito sensazioni contrastanti: vedremo se il gioco completo riuscirà a riscattarsi.

Ghostwire Tokyo (PC, PS5) – 25 marzo

Il nuovo gioco dei creatori di The Evil Within rischia di passare alla storia come l'ultimo titolo pubblicato da Bethesda su piattaforme PlayStation, salvo decisioni differenti da parte di Microsoft per il futuro. Ghostwire Tokyo è stato avvolto nel mistero fino all'ultimo, ma con la recente dimostrazione è diventato uno dei giochi più attesi dai possessori di una PS5.

Kirby e la Terra Perduta (Nintendo Switch) – 25 marzo

In un mese niente male per i possessori di Switch, arriva anche l'atteso Kirby e la Terra Perduta. In questo nuovo capitolo della serie, completamente in 3D, saremo liberi di esplorare liberamente il mondo di gioco sfruttando le abilità uniche di Kirby mentre ci faremo strada tra i resti di un'antica civiltà.

Tiny Tina's Wonderlands (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 25 marzo

Ritorna Borderlands, anche se in forma di uno spin-off interamente dedicato all'amato personaggio di Tiny Tina. Come i predecessori, sarà uno sparatutto con elementi da action-RPG, in cui avremo la possibilità di scegliere fra sei differenti classi e mischiarne le abilità, in modo da costruire un personaggio in linea con il nostro stile di gioco.

Gli altri giochi in uscita a marzo 2022

Non avremmo potuto inserirli proprio tutti tutti ma, per completezza, ecco anche altre uscite interessanti previste per marzo:

Shadow Warrior 3 (PC, PS4, Xbox One) – 1 marzo

Conan Chop Chop (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 1 marzo

Elex 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 1 marzo

FAR: Changing Tides (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) – 1 marzo

Chocobo GP (Switch) – 10 marzo

Submerged Hidden Depht (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 10 marzo

No Place Like Home (PC) – 10 marzo

The Settlers (PC) – 17 marzo

Persona 4 Arena Ultimax (PC, PS4, Switch) – 17 marzo

Syberia The World Before (PC) – 18 marzo

Ikai (PC, PS4, PS5, Switch) – 29 marzo

Crusader Kings 3 (PS5, Xbox Series X/S) – 29 marzo

Death Stranding Director's Cut (PC) – 30 marzo

Buoni acquisti!