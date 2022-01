Uscite giochi febbraio 2022: i più attesi per PC, PS4, PS5, Switch e Xbox

Stiamo finalmente per metterci alle spalle quello che è sembrato un lunghissimo mese di gennaio. Le uscite dei nuovi giochi per febbraio 2022 ci preparano a 28 giorni a dir poco scoppiettanti, con diversi debutti molto attesi su ogni piattaforma. Andiamo subito a scoprire velocemente quali sono i titoli più desiderati dai fan per il prossimo mese.

Giochi in uscita a febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Switch e Xbox

Dying Light 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S) – 4 febbraio

Dopo qualche rinvio, arriva finalmente il nuovo survival horror open world di Techland. Il gioco promette una quantità di contenuti impressionante, insieme a una storia che mira ad essere più approfondita e coinvolgente di quella precedente. Inoltre, la cooperativa per quattro giocatori promette ore di divertimento anche in compagnia.

Sifu (PC, PS4, PS5) – 8 febbraio

Nei panni di un maestro di arti marziali, dovremo farci strada tra i vari livelli prendendo, ovviamente, a “mazzate” gli avversari. La particolarità del gioco è che ad ogni sconfitta invecchieremo un pochino, come se in un certo senso si acquisisse saggezza dall'essere battuti. Uno dei titoli più interessanti del mese.

CrossFireX (Xbox One, Xbox Series X/S) – 10 febbraio

Se ne parla poco e in questi casi, solitamente, c'è da temere il peggio. Tuttavia per la campagna single player del popolare sparatutto online c'è un po' di curiosità: vuoi perché se ne è occupata Remedy, il team di Alan Wake e Control, vuoi perché comunque sarà ovviamente disponibile al D1 su Xbox Game Pass. Se non altro da provare, ma con aspettative oggettivamente tiepide.

Total War: Warhammer 3 (PC) – 17 febbraio

Per gli appassionati mouse e tastiera sta per tornare finalmente una delle saghe più amate, con un gioco ambientato in un mondo, quello di Warhammer, che non ha certo bisogno di presentazioni. Tanto per non farsi mancare niente, Total War Warhammer 3 sarà disponibile al lancio su PC Game Pass. Vi servono altri motivi per attenderlo?

Horizon Forbidden West (PS4, PS5) – 18 febbraio

Una delle grandi esclusive PlayStation del 2022 è ormai imminente. Forbidden West è il sequel di Horizon Zero Dawn e ci riporterà nei panni di Aloy all'interno di un mondo post-post apocalittico dove la terra che conosciamo oggi appartiene ad un'epoca lontana e dimenticata. Riproponendo la fortunata formula del predecessore, questo sequel promette di migliorare tutta quella che era l'esperienza di gioco del primo capitolo. Imperdibile se possedete una PlayStation 5…ma anche una PlayStation 4!

Destiny 2 La Regina dei Sussurri (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 22 febbraio

La Regina dei Sussurri è l'attesissima nuova espansione di Destiny 2, il popolare gioco online di Bungie, il team creatore di Halo. Il DLC promette di offrire la campagna più grande di sempre nella storia del titolo, insieme ad una nuova ambientazione e tante altre novità.

Elden Ring (PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S) – 25 febbraio

Non potevamo che chiudere con lui: Elden Ring è il nuovo super atteso progetto di From Software, il team giapponese che ci ha regalato Bloodborne, Sekiro Shadows Die Twice e soprattutto la serie Dark Souls. Riprendendo lo stile di quest'ultima, il gioco cala tutto in un contesto open world che promette di mettere assieme tutto il meglio che sono state le esperienze ludiche offerte dallo sviluppatore in questi anni.

Altri giochi in uscita a febbraio 2022