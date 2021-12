I giochi in uscita a gennaio 2022 per PC, PlayStation, Switch e Xbox

Con i primi giochi in uscita a gennaio, il 2022 è un anno chiamato a darci delle risposte interessanti soprattutto per quanto riguarda le console di ultima generazione, finora frenate dalle difficoltà legate alla pandemia da Covid-19.

Saranno dodici mesi potenzialmente scoppiettanti, ma nel frattempo gennaio parte un po' a rilento: avrebbe dovuto avere Elden Ring, poi rinviato a febbraio. Eppure c'è comunque qualcosa da tenere d'occhio, specialmente per gli utenti PC: scopriamola insieme!

Gennaio 2022 – Giochi in uscita: tornano God of War, Monster Hunter e Uncharted!

Monster Hunter Rise (PC) – 12 gennaio

L'ultimo capitolo della serie Monster Hunter, finora esclusiva Nintendo Switch, arriva anche in versione mouse e tastiera. Questa edizione includerà tutti i contenuti finora lanciati per il gioco originale, insieme a migliorie tecniche specifiche per il PC, tra cui il supporto a frame rate illimitati e risoluzioni superiori.

God of War (PC) – 14 gennaio

In un anno che dovrebbe finalmente regalarci il debutto di Ragnarok, il suo predecessore, God of War, è pronto a mostrarsi anche su PC. Come nel caso di Monster Hunter, possiamo aspettarci i contenuti originali, insieme a migliorie tecniche tra cui il supporto a ombre in alta definizione, risoluzione nativa in 4K, frame rate sbloccato, Nvidia DLSS e altro ancora.

Rainbow Six Extraction (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, Luna) – 20 gennaio

Il nuovo capitolo della serie Rainbow Six è pronto a conquistare gli appassionati dopo il successo di Siege. Spin-off di quest'ultimo, Extraction sarà un multiplayer cooperativo fino a tre giocatori che combatteranno in ambienti PvE contro una misteriosa razza aliena. È prevista la presenza di alcuni operatori già visti in Siege, sebbene con alcune differenze.

Windjammers 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Stadia) – 20 gennaio

Questa è dedicata ai videogiocatori di vecchia data: l'amatissimo Windjammers torna nel 2022 con un sequel vero e proprio, a 25 anni dal lancio del titolo originale. Cosa possiamo aspettarci? Tutto quello che si vorrebbe da un gioco del genere, con nuovi sfidanti, nuovi livelli, un nuovo gameplay e tante abilità speciali inedite. Potenzialmente imperdibile.

Pokémon Legends: Arceus (Nintendo Switch) – 28 gennaio

È indubbiamente uno dei titoli più attesi del 2022 per chiunque possegga una Nintendo Switch: il nuovo episodio della serie Pokémon è un action-RPG ambientato nella regione di Sinnoh diverso tempo prima gli eventi visti in Diamante e Perla. Il gioco promette di offrire il gameplay tipico del franchise, calandolo però in un contesto open world in 3D. L'obiettivo sarà completare il primo Pokédex della storia, quando gli allenatori di Pokémon ancora non esistevano nemmeno.

Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri (PS5) – 28 gennaio

Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted l'Eredità Perduta tornano in questa raccolta per PlayStation 5, con grafica e frame rate migliorati. I giochi sono stati rivisti per sfruttare le caratteristiche della nuova console, in particolare per il controller DualSense, e offrono la possibilità di scegliere fra tre modalità grafiche differenti, inclusa una che supporta i 120 FPS!

Tra le altre uscite del mese, segnaliamo:

Weird West (PC, PS4, Xbox One) – 11 gennaio

The Anacrusis – Early Access (PC, Xbox One e Xbox Series X/S) – 13 gennaio

Blackwind (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch – 20 gennaio

WARNO – Early Access (PC) – 20 gennaio

Hidden Deep – Early Access (PC) – 24 gennaio

Kingdom of the Dead (PC) – 26 gennaio

Diplomacy is Not an Option – Early Access (PC) – 26 gennaio

Circuit Superstars (PS4) – 27 gennaio

Appuntamento al prossimo mese per i giochi in uscita a febbraio 2022!