Abbandona l'idea di chiavetta USB concepita come quelle che hai in casa. Quello che ti racconto oggi è un sistema 4 in 1 che adorerai, letteralmente. Perché? Facile: a 26€ porti a casa un dispositivo con 256GB di spazio disponibile, che puoi collegare a smartphone, tablet, computer, TV, speaker audio e qualsiasi dispositivo abbia un ingresso USB.

Niente adattatori esterni: ci sono già 4 uscite integrate. Ha una USB A, una USB C, una Lightning e una microUSB. Si può chiedere di più? No, ecco perché devi approfittarne il prima possibile: le scorte sono super limitate, lo trovi in sconto a 26€ direttamente su Amazon con spedizioni rapide e gratis.

USB 256GB: ora costa pochissimo su Amazon

Questo è il prodotto che ormai dovremmo avere tutti in casa o in ufficio. Ovunque c'è un PC, un tablet, uno smartphone o anche solo una smart TV.

Spostare file, archiviare foto, liberare memoria: tutte operazioni che a leggersi sembrano routine, ma spesso diventano veramente complesse da mettere in pratica.

Prendi, ad esempio, la necessità di spostare un grosso video dallo smartphone al computer: puoi usare il cavo, ma non è detto che tu ce l'abbia con te e che tutto funzioni correttamente. Allora il cloud: hai una buona rete WiFi, con una velocità di upload che sia – quantomeno – decente? Non lo darei così per scontato.

Ecco allora che dispositivi come questo entrano in gioco e, con l'aiuto delle 4 porte ti permettono di adattare velocemente la chiavetta prima allo smartphone e poi al computer.

Con 256GB disponibili puoi spostare praticamente quello che vuoi e la cosa più interessante è che puoi farlo rapidamente perché le porta principale è una USB 3.0.

Sfruttala su iPhone per eseguire un backup super sicuro e protetto del tuo smartphone: nessuno avrà accesso ai tuoi dati tranne te. Diversamente, usala come “semplice” memoria di massa per spostare, copiare, trasportare e creare qualsiasi file: non importa dove finiranno, tu avrai sempre la porta giusta.

Adesso, questa USB da 256GB la porti a casa a 26€ da Amazon ed è un vero affare. Devi approfittarne ora però perché – come puoi immaginare – si tratta di un'offerta limitata nel tempo. Oggettivamente, un prodotto di questo tipo non può essere normalmente disponibile all'acquisto a questo prezzo.

Concludi il tuo acquisto adesso e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

