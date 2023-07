Usato Amazon: da oggi hai il 20% di sconto su fantastici prodotti

Se ami risparmiare e non ti dispiace acquistare prodotti usati, questa è la promozione che fa per te: Amazon ti offre il 20% di sconto su una selezione di prodotti resi, in ottime condizioni e praticamente come nuovi.

Si tratta di articoli che sono stati restituiti dai clienti per vari motivi, ma che sono stati testati e verificati da Amazon per assicurarti la massima qualità. Puoi trovare di tutto, dai videogiochi ai giocattoli, dagli smartphone agli accessori.

Usato Amazon in offerta: 5 imperdibili

Noi ti consigliamo questi 5 prodotti, che sono tra i più interessanti e convenienti della promozione:

FIFA 23 per PS5: il gioco di calcio più amato e realistico del mondo, con la tecnologia HyperMotion2 che rende il gameplay ancora più fluido e coinvolgente. Puoi giocare la FIFA World Cup maschile e femminile, le squadre di club femminili, il cross-play e le tue modalità preferite come Carriera, Ultimate Team e Volta.

Xbox Series X: la console più potente di Microsoft, capace di offrirti giochi in 4K a 120 fps, con tempi di caricamento ridotti al minimo e un catalogo vastissimo grazie al Game Pass. La console ha un design elegante e compatto, un controller ergonomico e una memoria interna da 1 TB espandibile.

Cover MagSafe Trasparente per iPhone 14: la cover perfetta per proteggere il tuo iPhone 14 senza nasconderne il design. La cover è realizzata in materiale resistente agli urti e ai graffi, ha una finitura antiscivolo e supporta la ricarica wireless MagSafe.

Set LEGO Guanto dell’Infinito: il set LEGO ideale per i fan dei Marvel Studios, che riproduce fedelmente il guanto dell’infinito indossato da Thanos nei film Avengers. Il set è composto da 590 pezzi, tra cui le sei gemme dell’infinito colorate e un supporto espositivo con una targhetta.

Canta Tu Karaoke: il karaoke portatile che ti permette di cantare le tue canzoni preferite ovunque tu voglia. Basta collegare il microfono al tuo smartphone o tablet tramite Bluetooth o cavo AUX e scaricare l’app Canta Tu per accedere a migliaia di basi musicali. Il microfono ha anche una luce LED che cambia colore a ritmo di musica.

Come riscattare gli articoli in promozione

Per approfittare della promozione, devi seguire questi semplici passi:

Aggiungi al carrello uno o più articoli dei prodotti che hai visto o presenti in questa pagina utilizzando il pulsante Aggiungi al carrello o seleziona Visualizza opzioni per variazioni di prodotto specifiche.

Quando hai finito di fare acquisti, seleziona Vai al carrello .

. L’offerta verrà applicata automaticamente al momento del pagamento, se idonea.

Affrettati: la promozione è valida fino al 10 luglio 2023 o fino a esaurimento scorte. Non lasciarti scappare questa occasione unica di risparmiare su prodotti usati come nuovi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.