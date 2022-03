Usate Dropbox su Mac M1? C'è una bella sorpresa per voi

Finalmente ci siamo: dopo mesi e mesi di beta e versioni del software non ufficiali, Dropbox rilascia l'aggiornamento ufficiale per la sua app macOS con supporto ai computer aventi SoC M1.

All'inizio di quest'anno, Dropbox aveva infatti annunciato una nuova versione beta della sua app macOS con supporto nativo per la piattaforma Apple Silicon. Ora il tanto atteso aggiornamento con le ottimizzazioni per il chip M1 è finalmente disponibile per tutti gli utenti Mac.

Dropbox per Mac M1: cosa cambia?

Come riportato in precedenza, l'azienda ha impiegato più di un anno per confermare che stava lavorando su una iterazione della sua app compatibile con il chip M1 di Cupertino. Di fatto, la prima beta completamente compatibile con i Mac Apple Silicon non è stata rilasciata fino a gennaio 2022, tre mesi dopo il rapporto.

La versione 143.4.4161 dell'app per macOS include il supporto per la piattaforma Apple Silicon, che è la base dei chip M1, M1 Pro e M1 Max. Inoltre, c'è una bella notizia: secondo quanto affermato dall'azienda, gli utenti riceveranno l'aggiornamento automaticamente, quindi non sarà necessario reinstallare l'app.

Dropbox supporta nativamente i computer Mac con silicio Apple (M1), sfruttando le sue prestazioni e l'efficienza migliorate per funzionare senza problemi sul tuo dispositivo Mac. Tutti gli utenti con dispositivi in ​​silicone Apple riceveranno automaticamente la versione nativa di Dropbox.

Le app che funzionano in modo nativo su Apple Silicon possono sfruttare appieno il chip M1 e le sue varianti (M1 Pro e M1 Max) rilasciate in autunno. Per gli utenti possessori di MB Pro, ciò significa che il software utilizzerà meno energia, con conseguente maggiore durata della batteria. Se amate questo prodotto, questa sarà una bellissima notizia di fine settimana.

Dulcis in fundo, anche Microsoft ha confermato di aver aggiornato OneDrive con il supporto di Apple Silicon.

Vi ricordiamo che potete scaricare l'ultima versione dell'app Dropbox dal suo sito Web ufficiale.