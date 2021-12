OneDrive arriva la versione per Mac con processore M1

Il supporto per la sincronizzazione di OneDrive ora in anteprima pubblica per gli utenti possessori di computer Mac con processori M1.

OneDrive e Mac M1: un'accoppiata vincente

Microsoft ha annunciato oggi che la sincronizzazione di OneDrive è finalmente disponibile come anteprima pubblica per gli utenti Mac M1 e Windows su ARM. Per molto tempo, gli utenti hanno richiesto il pieno supporto di OneDrive per i PC Apple con SoC M1 così da avere la possibilità di sincronizzare tutto, dal computer al cloud; di fatto, dovrebbe essere un “must” per qualsiasi cliente pagante. Ora, l'azienda di Redmond ha annunciato che questa funzione è disponibile come Public Preview..

Come si abilita?

Per abilitarlo, assicuratevi di far parte del programma Insiders e spuntate l'anteprima in “Impostazioni di One Drive“, quindi “Informazioni“. Secondo un dipendente del marchio, questa funzionalità verrà implementata ufficialmente nei prossimi giorni.

Dropbox attualmente supporta Apple M1 tramite Rosetta. Abbiamo una build interna per il supporto nativo di Apple M1, che stiamo attualmente testando e ci impegniamo a rilasciare nella prima metà del 2022. Anche se chiediamo regolarmente feedback e input dei clienti su nuovi prodotti o funzionalità, questo non era uno di quei casi.

OneDrive di Microsoft è un altro servizio cloud che ha impiegato del tempo per supportare completamente i computer di Apple con processore M1. A ottobre, Dropbox ha avuto una controversia dopo che un dipendente dell'azienda ha affermato che la compagnia non aveva intenzione di supportare i nuovi laptop e desktop del colosso di Cupertino.

Per gli utenti Mac, il nuovo client unificato offre un supporto migliore per la Libreria foto sui computer della mela, inclusi i contenuti multimediali sincronizzati con iCloud, come parte del caricamento di Google Foto.

Ora è solo questione di tempo prima che OneDrive supporti a livello ufficiale i Mac M1 con la possibilità di sincronizzare il cloud e il computer in qualsiasi momento.