Usa lo smartphone come un COMPUTER su grande schermo: genialata a 11€

I nostri smartphone sono in grado di offrire molto più di quello che pensiamo, ma bisogna saperli usare al massimo. Sfruttando accessori come questo, attualmente in gran sconto su Amazon, puoi utilizzare il tuo device come se fosse un vero e proprio computer, persino utilizzando uno schermo esterno molto più grande.

Un gadget che sarà perfetto da portare con te in viaggio, così da creare una postazione di lavoro ovunque ti serva. Completa adesso l’ordine e prendilo a 11,99€ appena con spedizioni rapide e gratis, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitata.

Un prodotto incredibilmente facile da utilizzare, che ti sorprenderà dal primo utilizzo. Tramite la porta USB C del tuo dispositivo puoi collegarlo e ottieni immediatamente tre ingressi. Il primo è una porta USB C, alla quale potrai collegare l’alimentazione dello smartphone, così da non avere limiti di durata della batteria mentre usi l’accessorio. Il secondo ingresso è una porta USB di tipo A che apre alla possibilità di collegare svariate periferiche esterne. Memorie di massa, penne USB, tastiere, controller di gioco, microscopi digitali, stampanti e non solo. Infine, c’è l’ingresso HDMI: grazie a lui potrai collegare uno schermo esterno e completare così la tua postazione.

Un prodotto che non solo incredibilmente utile, è anche super versatile! Infatti, se lo desideri puoi sfruttarlo anche con il tablet o con i PC portatili. Completa adesso l’ordine e prendilo da Amazon a 11,99€ soltanto: un investimento piccolissimo per utilizzare il tuo smartphone come se fosse un vero e proprio computer. Spedizioni rapide è gratis, grazie ai servizi Prime.