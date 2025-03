Uovo di Pasqua PlayStation 2025: la novità Kitkat da non perdere

Per una Pasqua all’insegna dei videogiochi e del buonissimo cioccolato, è arrivato anche su Amazon il nuovo Uovo di Pasqua PlayStation, realizzato in collaborazione con Kitkat, che include un coniglietto KitKat di cioccolato con una settimana di abbonamento a PlayStation Plus Premium. Il prezzo è di 13,49 euro con spedizione pensata per proteggere l’uovo e far sì che non arrivi danneggiato.

Uovo di Pasqua PlayStation 2025 con doppia sorpresa

Il guscio di questo Uovo di Pasqua è di irresistibile cioccolato al latte gusto caramello, arricchito da croccanti pezzetti di wafer. Dentro l’uovo troverai una doppia sorpresa: un delizioso KitKat Bunny, il simpatico coniglietto di cioccolato al latte ripieno, e un codice per una settimana di prova gratuita di PlayStation Plus Premium, così da accedere ad un catalogo ricchissimo di giochi per PS4 e PS5.

Inoltre, acquistando questo uomo, partecipi automaticamente al concorso ufficiale KITKAT: all’interno di 10 uova fortunate si nasconde infatti il mitico Astro Bot Gold, un biglietto dorato con cui potrai vincere una console PlayStation 5 e il gioco dell’anno 2024, Astro Bot. Ogni uovo potrebbe essere questo vincente.

Portati a casa il mix perfetto tra golosità e intrattenimento con l’Uovo di Pasqua PlayStation 2025 firmato Sony e KitKat. Acquistalo a soli 13,49 euro.