Uova sempre perfette con il "CUOCIUOVA" Philips (a soli 24€!)

Se sei un amante delle uova, questa è proprio imperdibile! Su Amazon è disponibile uno sconto del 17% sul cuociuova Philips Serie 3000, il quale ti consentirà di preparare ben 6 uova alla volta, scegliendo tra diverse tipologie di cottura. Il suo prezzo è di soli 24,90€, ma vediamo di cosa si tratta!

Tutte le caratteristiche del cuociuova Philips

Utilizzare questo elettrodomestico è davvero semplice: con il suo misurino incluso, dosare l’acqua necessaria per ogni tipo di cottura diventa un’operazione semplice e immediata. Non devi far altro che seguire le indicazioni e lasciare che il cuociuova faccia il resto. Il risultato sarà sempre impeccabile, senza margine di errore, rendendolo adatto anche a chi ha poca esperienza in cucina.

E nonostante la sua potenza di ben 400W, è estremamente compatto e non avrai problemi nel riporlo, poiché tutti gli accessori trovano comodamente posto al suo interno, riducendo al minimo l’ingombro.

Il cuociuova viene fornito con accessori utili e ben progettati, come il perforatore per le uova, indispensabile per evitare spiacevoli sorprese durante la cottura, come la rottura dei gusci, mentre il vassoio per le uova in camicia ti consente di preparare questa difficile ricetta in un battibaleno.

Inoltre, ogni sezione di questo cuociuova è facilmente smontabile e lavabile, rendendo la pulizia un’operazione davvero immediata che, sommata al resto, rende questo elettrodomestico adatto a tutti.

Prepara delle uova sempre al top con il cuociuova Philips Serie 3000, scontato a soli 24,90€ anziché 29,99€: approfitta subito di questo corposissimo sconto del 17%!