Uno spettacolo di centrale elettrica solare a prezzo POLVERIZZATO

Con una piccola centrale elettrica solare, puoi iniziare subito ad ottimizzare i costi della bolletta elettrica, risparmiando. Il costo di un modello che sia prestante è normalmente elevato, ma – con un po’ di giri su Amazon – ho scoperto che è possibile creare il proprio kit con prodotti di qualità spuntando un ottimo prezzo.

Nello specifico, ho messo insieme un bundle composto da una station all in one di Bluetti (brand leader nel settore) da 600W (1200W di picco) e un pannello solare da 120W di Eco Worthy (altro marchio che produce articoli dall’ottimo equilibrio fra qualità e prezzo). Approfittando di uno sconto sul prodotto di Bluetti, a conti fatti, l’intero bundle è possibile portarlo a casa a 487€ circa appena: facendo un giro su Amazon, è facile intuire che si tratta di un prezzaccio, soprattutto considerando la qualità del set.

La station all in one è disponibile in sconto solo per poco e – per prenderla – è sufficiente spuntare il coupon in pagina e metterla nel carrello, spuntando un prezzo finale di 299€. Il pannello solare ha un costo finale di circa 188€ e basta mettere anche lui nel carrello prima di completare l’ordine. Alla fine, prendi il kit a 487€ circa con spedizioni rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni.

Un’ottima centrale elettrica solare a mini prezzo su Amazon

Andiamo per ordine, partendo dalla station, che è un vero e proprio spettacolo. Un solo prodotto integra una batteria per l’accumulo e diverse uscite: 1 porta 100W PD di tipo USB C per la ricarica veloce, 2 ingressi USB A, una piastra di ricarica wireless, 1 presa Schuko da 600W. C’è persino una torcia integrata. Perfetta quindi per collegare, alimentare e ricaricare i tuoi dispositivi sia in caso d’emergenza che – perché no – per limitare i consumi energetici grazie al sole.

A lei, puoi facilmente abbinare il pannello solare da 120W, ad alta efficienza, che ricaricherà la station in una manciata di ore. In questo modo, sarà sempre pronta all’uso. Super semplice da installare, è sufficiente posizionarlo in modo che possa catturare agevolmente la luce del sole. Anche questo prodotto arriva casa dotato anche di regolatore di carica, dotato di due uscite USB per la connessione diretta dei tuoi dispositivi oppure di altri prodotti: è universale, puoi usarlo anche in altri modi e non solo abbinato alla station.

Insomma, un kit completo, ma soprattutto furbo. Ti accaparri due prodotti di ottima qualità, crei la tua centrale elettrica solare e risparmi due volte: in bolletta e all’acquisto. Per approfittare del bundle, devi:

spuntare il coupon in pagina e mettere nel carrello la power station di Bluetti a 299€ circa;

a 299€ circa; mettere nel carrello il pannello solare di Eco Worthy a 188€ circa e poi completare l’ordine.

Così come segnalato, il kit lo porti a casa a 487€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Attenzione però: i prezzi sono validi nel momento in cui te li segnalo, ma potrebbero variare nel tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.