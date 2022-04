Uno speaker wireless VINTAGE 6 in 1 meraviglioso: a 19€ è da avere

Questo speaker wireless vintage 6 in 1 è il prodotto tech più bello che vedrai oggi. Un dispositivo tutto sommato compatto e portatile, che impreziosirà qualsiasi ambiente dove deciderai di posizionarlo.

Dotato di Bluetooth 5.0, puoi facilmente collegarlo a smartphone, tablet, PC, TV e non solo. In questo modo, riproduci la musica che ami di più ad alto volume con suoni ben definiti. Dotato di batteria integrata, puoi portarlo con te e utilizzarlo praticamente ovunque.

Sorprendentemente, il prezzo non potrebbe essere più interessante. Da Amazon, lo porti a casa a 19,89€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Per approfittarne, basta completare l'ordine al volo, prima che le scorte finiscano.

Speaker wireless vintage 6 in 1: bello e completo

Un prodotto diverso dal solito, grazie al suo design che lo rende così particolare. Addirittura, c'è una maniglia per trasportarlo più facilmente o – più semplicemente – aggiungere un tocco a impreziosire la bellezza d'insieme. Inoltre, il volume puoi controllarlo con la bellissima manopola integrata, anch'essa super vintage.

Ancora, ci sono due altoparlanti in grado di offrire un suono stereo limpido e alto. Non solo, se – durante l'ascolto musicale – arriva una chiamata, puoi usare il dispositivo come un vero e proprio sistema di vivavoce. Non manca infatti un microfono integrato, perfetto per parlare al telefono.

Ma perché si tratta di un prodotto 5 in 1? Semplice:

connessione Bluetooth; porta USB per inserire memorie esterne; slot per inserire microSD e riprodurre la musica che c'è a bordo; connessione tramite jack audio da 3,5 millimetri; sistema di vivavoce integrato; radio FM.

Non perdere l'occasione di portare a casa da Amazon un prodotto decisamente interessante come questo speaker wireless vintage 6 in 1. A 19,89€ appena è un vero e proprio affare: basa completare l'ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.