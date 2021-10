Uno smartwatch SPETTACOLARE a 27€ su Amazon (-46%)

Un bellissimo smartwatch, elegante e curato in dettaglio. Arriva a casa con in omaggio il secondo cinturino: scegli il migliore per ogni outfit. Ampio display a colori, con supporto al touch screen, e un sacco di attività da porte monitorare.

Grazie allo sconto del momento, risparmi il 46% da Amazon e lo porti a casa a 27€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Come fare? Semplicissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “XAFZQS3T”. Coupon a tempo limitato.

Eccellente smartwatch in gran sconto su Amazon

Una cassa circolare, con ampio pannello da 1,3″ incastonato al suo interno. Dal polso, gestisci tutte le notifiche ricevute sullo smartphone: promemoria, avvisi, chiamate in arrivo e non solo.

Lascialo al polso al momento di allenarti: potrai tenere traccia delle tue performance e scaricare tutti i dati all'interno dell'apposita applicazione per Android e iOS. Non preoccuparti nemmeno del contatto con acqua e sudore: il dispositivo resiste benissimo, grazie anche alla certificazione IP68.

Per finire, questo gioiellino strizza l'occhio alla salute: battito cardiaco, pressione sanguigna, qualità del riposo notturno e non solo. Un monitor completo, da consultare in qualsiasi momento durante la giornata. A completare il tutto, un'ottima autonomia energetica e ampia possibilità di personalizzazione: scegli il cinturino che più ti piace e cambia il quadrante in base al tuo outfit del giorno.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare da Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “XAFZQS3T”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.