Uno smartwatch SENSAZIONALE con cinturino in acciaio: bastano 43€

Questo particolarissimo smartwatch è quel wearable super tech, che però non rinuncia a stile ed eleganza. Infatti, arriva con ben due cinturini: uno in acciaio e uno in silicone. A questi è abbinato un display in cassa circolare super ampio. Ben 1,69″ a disposizione per la gestione delle notifiche e di tutte le feature di questo gioiellino.

Approfittando della promozione Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare e portare tutto a casa a 43€ circa appena. Basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch con cinturino in acciaio: ottimo prezzo su Amazon

Un wearable bello da vedere, certo, ma anche completo sotto il punto di vista delle funzionalità. Abbinalo al tuo smartphone e controlla rapidamente le notifiche direttamente dal polso, senza dover prendere il device dalla tasca ogni volta.

Quanto di alleni, sfrutta le sue doti di activity tracker per monitorare le tue performance. A disposizione hai anche 21 modalità sportive dedicate, fra le quali scegliere la tua preferita. Per finire, si tratta anche di un monitor per la salute, pronto a tenere sotto controllo il battito cardiaco per 24 ore al giorno, ma anche la qualità del riposo notturno.

Come anticipato, oltre al cinturino in acciaio, in omaggio ne ricevi uno secondario in silicone, da abbinare ai tuoi outfit più sportivi. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon con questo eccezionale smartwatch. Spunta il coupon in pagina e portalo a casa a 43€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, offerte dai servizi Prime, ma la promozione è a tempo limitato.