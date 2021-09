Uno smartwatch di qualità, ben nascosto fra le offerte Amazon di settembre. Un prodotto decisamente accattivante e ricco di funzionalità. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 24€ circa appena. Sii veloce perché è un'offerta lampo con scorte limitate.

Eccellente smartwatch in gran sconto su Amazon

Un prodotto di design, pensato per adattarsi in modo eccezionale a qualsiasi outfit tu decida di indossare. Il suo ampio display da 1,3″, ti permetterà di leggere notifiche e promemoria direttamente al polso. Questo wearable è pensato per accompagnarti tutto il giorno: un vero e proprio assistente personale, in grado di offrirti una serie di funzionalità.

Sfruttalo come monitor per salute e benessere: battito cardiaco, qualità del riposo notturno, conteggio di passi, distanza e calorie bruciate e non solo. Lascialo al polso mentre ti alleni: con 24 tipologie di workout supportate, non dovrai far altro che scegliere la tua preferita e il tuo gioiellino si occuperà di tenere traccia delle tue performance.

Personaizzalo al meglio attraverso l'applicazione per Android e iOS: scegli il quadrante che ti piace di più fra quelli disponibili oppure creane uno a partire da una foto. Insomma, a questo smartwatch manca niente, adesso anche il prezzo è irresistibile. Se sarai veloce, e spunterai il coupon in pagina in tempo, potrai prenderlo ad appena 24€ da Amazon. Le spedizioni sono anche assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

