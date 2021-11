Uno smartwatch IMPRESSIONANTE a 39€: prezzone Amazon

Questo smartwatch è un vero spettacolo, ultra robusto a con un appeal estetico ben diverso dagli. Un design deciso, per un dispositivo ricco di funzionalità che adesso prendi in gran sconto da Amazon a 39€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.

Uno smartwatch assurdo in gran sconto su Amazon

Lo capisci al primo sguardo che si tratta di un device diverso dagli altri. Un look da vero “duro”, con dettagli rinforzati per permettere al dispositivo di resistere bene a urti e sollecitazioni. L'ampio display è inserito in cassa circolare e ti permette di accedere a un sacco di funzionalità.

Dal polso, gestisci tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai abbinato in Bluetooth e non solo: puoi anche telefonare direttamente dal device, senza prendere il telefono. Funzionalità estremamente rara in questa fascia di prezzo. Naturalmente, è perfetto per le attività all'aperto e per lo sport: tieni traccia delle tue performance durante l'allenamento oppure della distanza percorsa durane una passeggiata e non preoccuparti dell'autonomia energetica. Puoi arrivare a ricaricarlo una volta ogni 10 giorni, grazie all'ampia batteria della quale è dotato.

Per finire, attenzione anche alla salute: frequenza cardiaca, stima della pressione sanguigna, qualità del riposo notturno e non solo. Tutto a portata di polso. Insomma, questo smartwatch è un portento, oltre che super resistente. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon: completa rapidamente l'ordine per accaparrartelo a 39€ circa appena. Godi anche di spedizioni super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.