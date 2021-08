Non serve spendere un patrimonio per portare a casa un ottimo smartwatch, basta saper cogliere le migliori occasioni del momento. Su Amazon ce n'è una proprio in questo momento: risparmi il 50% ed è un vero e proprio concentrato di tecnologia. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, ma i coupon attivabili sono pochissimi: spuntalo subito in pagina e completa l'ordine per poterlo pagare 21€ circa appena.

Smartwatch in gran sconto su Amazon

Un mix di design, eleganza e prestazioni. Questo wearable è perfetto da abbinare praticamente a qualsiasi outfit. Divertiti a personalizzare i quadranti come preferisci: a disposizione hai oltre 60 watch face differenti. L'ampia batteria ti permetterà di tenerlo al polso per almeno una settimana, prima di doverlo ricaricare.

Affidati al suo ampio display da quasi 1,3″, con risoluzione FHD, per leggere rapidamente notifiche, chiamate in arrivo, promemoria e non solo: non servirà più prendere lo smartwatch in continuazione.

Ricco di funzionalità, è perfetto per allenarsi e tenere traccia delle performance sportive: questo gioiellino supporta adirittura 12 modalità di workout differenti. Non solo: ci sono feature anche dedicate alla salute. Che si tratti della qualità del riposo notturno, del battito cardiaco oppure del livello di ossigeno nel sangue, nessun problema. Avrai sempre tutto sotto controllo.

Insomma, un eccellente smartwatch a prezzo ridicolo. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per portarlo a casa a 21€ circa da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch