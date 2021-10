Uno smartwatch elegante e completo a 29€: FOLLIA totale

Uno smartwatch come questo solitamente non lo trovi a meno di 30€. Bello, robusto, elegante, completo, dotato di ampio display e super completo sotto il punto di vista delle funzionalità. Salute, sport (24 tipi di workout), notifiche e incredibile autonomia energetica.

Approfitta adesso di questa super occasione Amazon: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per fare un vero e proprio affare da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccellente smartwatch in gran sconto su Amazon

Un dispositivo con cassa circolare, curato in ogni dettaglio. Il suo design è pensato per permettere al wearable di ben abbinarsi a qualsiasi outfit, dal più sportivo a quello più elegante.

L'ampio display a colori da 1,3“, con supporto al touch screen, ti permetterà di tenere sotto controllo notifiche, avvisi, messaggi, chiamate in arrivo e tutte le informazioni che arrivano sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Mentre ti alleni, affidati a lui e sfruttalo come un vero e proprio personal trainer: scegli il tuo preferito fra le 24 tipologie di workout disponibili. Monitora le performance e scarica i dati all'interno dell'applicazione per Android e iOS.

Massima attenzione anche alle funzionalità dedicate a salute e benessere: qualità del riposo notturno, battito cardiaco e quantità di ossigeno presente nel sangue. Con un tocco, potrai monitorare i dati in tempo reale.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare da Amazon, porta a casa questo eccellente smartwatch a prezzo super competitivo: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per averlo a 29,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.