Uno smartwatch by Xiaomi SPETTACOLARE: 36€ su Amazon

Uno smartwatch eccezionale, Haylou RT2. Un wearable che è parte dell'ecosistema Xiaomi e la qualità si vede immediatamente. Un dispositivo completo sotto ogni punto di vista, che adesso porti a casa a prezzo assurdo da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per averlo a 36€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Uno spettacolo di smartwatch by Xiaomi: prezzo top

Un dispositivo elegante, che ben si presta ad essere abbinato praticamente a qualsiasi outfit. L'ampio display da 1,3″ è ben inserito in una cassa circolare curata in ogni dettaglio. Naturalmente, non manca il touchscreen, che ti permette di gestire praticamente ogni aspetto del dispositivo direttamente dal polso.

Leggi al volo le notifiche, ma anche i promemoria, gli avvisi e l'identità del chiamante. Non limitarti a questo però. Questo gioiellino è perfetto anche per affiancarti durante gli allenamenti: tieni traccia dei tuoi progressi e successivamente scarica tutti i dati all'interno dell'applicazione per Android e iOS. Potrai riguardarli ogni volta che vuoi, così da avere un quadro chiaro dei tuoi allenamenti.

Un dispositivo che non tradisce nemmeno sotto il punto di vista delle funzionalità dedicate alla salute. Infatti, è dotato di feature avanzate come il controllo del battito cardiaco, della qualità del riposo notturno e anche della quantità di ossigeno presente nel sangue.

