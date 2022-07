Uno smartwatch by Xiaomi IMPRESSIONANTE: ora a 23€ su Amazon

Questo smartwatch è parte dell’ecosistema Xiaomi ed è esattamente il tipo di wearable che non ti aspetti di pagare così poco. Dotato di un sacco di funzionalità e di un display da 1,69″ ad altissima visibilità, è l’assistente da polso perfetto. Per portarlo a casa a 23€ circa appena da Amazon, devi solo spuntare il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in promozione è super limitata.

Eccezionale smartwatch by Xiaomi a prezzo pazzesco su Amazon

Un prodotto pensato per essere il perfetto assistente da polso. La gestione delle notifiche intelligente ti consente di dare una rapida occhiata all’ampio schermo da quasi 2″ senza dover prendere ogni volta lo smartphone.

Ancora, è il perfetto alleato per controllare la salute. Battito cardiaco H24, quantità di ossigeno presente nel sangue (come un vero e propio saturimetro), qualità del riposo notturno e non solo.

Lascialo al polso anche quando ti alleni. A disposizione ci sono ben 12 modalità sportive diverse fra le quali scegliere la tua preferita. Non ci sarà alcun problema nemmeno con l’autonomia energetica, grazie a una batteria che arriva fino a 7 giorni.

Non perdere l’occasione di portare a casa un wearable decisamente interessante come questo smartwatch parte dell’ecosistema Xiaomi. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.