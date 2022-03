Uno smartwatch by Xiaomi da avere: BESTIA con display AMOLED (34€)

Haylou è un brand che gravita all'interno dell'ecosistema di prodotti Xiaomi. Il suo nuovo smartwatch è un concentrato di qualità e tecnologia, che mai penseresti di poter prendere a 34€ circa appena.

Eppure, questo gioiellino con ampio display da 1,78″ di tipo AMOLED, lo porti a casa a 34€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa adesso l'ordine da Amazon per approfittarne. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Uno smartwatch by Xiaomi mozzafiato a prezzo pazzesco

Un prodotto bellissimo sotto il punto di vista estetico, oltre che particolarmente completo. L'ampio pannello AMOLED da quasi 2″ è certamente il suo maggiore punto di forza.

Senza affaticare la vista, leggi rapidamente le notifiche ricevute sullo smartphone e non solo. Gestisci avvisi, promemoria e chiamate in arrivo, che puoi declinare con un pulsante.

Un validissimo alleato per l'attività sportiva, grazie ai diversi workout fra i quali puoi scegliere il tuo preferito e monitorarlo con precisione scoprendo in tempo reale i tuoi risultati.

Ancora, si tratta naturalmente di un assistente per la salute. Non solo battito cardiaco, ma anche qualità del riposo notturno e controllo dalla quantità di ossigeno nel sangue (come fosse un vero e proprio saturimetro).

Compatibile con sistemi operativi Android e iOS, questo eccezionale smartwatch parte dell'ecosistema Xiaomi lo configuri in un attimo ed è pronto a rispondere a tutte le tue esigenze. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon e portalo a casa a 34€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.