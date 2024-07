Uno dei migliori MOUSE ULTRALEGGERI (e wireless) è in offerta al 35% in meno!

Se sei un PC gamer, saprai bene che Glorious Gaming Model O è uno dei mouse consigliati per tutti quegli utenti che puntano a giocare come i pro-gamer. Col suo design a “nido d’ape” che riduce il suo peso e una connettività senza fili, vede il suo prezzo crollare dai classici 89,99€, ad appena 58,49€ su Amazon!

Tutte le caratteristiche del mouse Glorious

Con un peso di soli 69 grammi, questo mouse è incredibilmente leggero, garantendo una manovrabilità e una velocità senza eguali. Come anticipato, il design a nido d’ape, oltre a ridurre il peso, assicura una buona ventilazione, mantenendo il palmo della mano fresco anche durante le sessioni di gioco più concitate.

Sotto il mouse vi è un sensore BAMF proprietario con una risoluzione massima di 19.000 DPI e un polling rate di 1.000 Hz, il quale offre una risposta istantanea a ogni movimento. Sotto i tasti, invece, si celano gli switch Omron, noti per la loro affidabilità e durata, che sono in grado di sopportare fino a 20 milioni di clic, assicurando che il mouse rimanga reattivo e preciso nel tempo.

Non dovrai preoccuparti della batteria, dato che è in grado di garantire fino a 71 ore di gioco continuo con la retroilluminazione disattivata, un risultato davvero impressionante per un mouse wireless da gaming. Inoltre, è possibile continuare a giocare mentre il mouse è in carica, grazie al cavo USB-C paracord incluso nella confezione.

E poteva definirsi “da gaming” senza un’illuminazione RGB personalizzabile? Ovviamente no! Grazie al software Glorious CORE, potrai scegliere tra un sacco di combinazioni differenti.

Non perdere altro tempo e approfitta dell’offerta del 35% per prendere l’ottimo Glorious Gaming Model O a soli 58,49€!