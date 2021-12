Unlimited: PROMO Internet Vodafone a 24,90€!

Unlimited di Vodafone è la soluzione per chi è alla ricerca di una connessione stabile ed altrettanto affidabile per la propria abitazione.

L’operatore rosso ti permette di disdire in qualsiasi momento dato che la sua offerta non prevede alcun vincolo contrattuale.

Dunque, se hai necessità di avere una rete domestica spendendo meno di 25 euro al mese, l’offerta che vedremo tra poco è una delle migliori soluzioni presenti nel mercato.

La promozione in questione è disponibile ONLINE con le chiamate illimitate fino al giorno dell’Epifania.

Unlimited SOLO ONLINE: i dettagli della PROMO Vodafone

La soluzione che vedremo nel dettaglio tra un attimo è una delle più apprezzate dai vari utenti sia per il suo rapporto qualità prezzo sia per la possibilità di recedere dall’abbonamento senza alcuna penale.

Unlimited di Vodafone offre internet illimitato a casa in ADSL, Fibra Misto Rame o FTTH fino a 2,5 Gbps in download e 200 Mbps in upload, chiamate senza limiti dal fisso verso qualsiasi utenza nazionale sia fissa che mobile e il nuovo apparato Vodafone Wi-Fi 6 Station con tecnologia Wi-Fi Optimizer. Tutto questo ad appena 24,90 euro ogni mese, invece di 29,90 euro.



Il modem di nuova concezione incluso nel contratto ha un’interessante feature denominata Wi-Fi Optimizer che praticamente ottimizza le connessioni a seconda delle proprie abitudini online.

Per questo motivo, Unlimited è consigliata per i Gamers ma anche per chi necessita di fare video lezioni. Inoltre, questa connessione è ottima anche per chi sta facendo lavorando da casa in modalità smartworking.

Costi ed altro

La promozione per avere internet a casa che abbiamo visto sinora è disponibile fino al 6 Gennaio 2022 a soli 24,90 euro al mese. Solo ONLINE troviamo nel pacchetto anche le chiamate illimitate dal fisso incluse nel prezzo.

L’attivazione e la spedizione dell’apparato sono completamente GRATIS. Inoltre, il modem Wi-Fi 6 è disponibile solo per le connessioni con tecnologia FTTH.