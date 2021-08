Unisoc ha appena dichiarato di voler collaborare con Realme, Motorola e Micromax in India. Il mese scorso, quest'ultimo brand (sconosciuto in Europa) ha lanciato lo smartphone entry-level IN 2B con il chipset T610 di Unisoc che offre specifiche decenti ad un prezzo onesto È il primo telefono presentato con tale CPU, ma ora il vicepresidente esecutivo di Unisoc ha rivelato che più telefoni con tecnologia T610 verranno commercializzati sul territorio locale.

Unisoc cerca partner… in India

Eric Zhou, vicepresidente esecutivo di Unisoc, ha affermato che Unisoc ha già collaborato con diversi produttori di smartphone indiani e cinesi, i quali dovrebbero lanciare nuovi telefoni nei prossimi mesi con la suddetta CPU.

In particolare, Unisoc ha collaborato con Realme, Micromax e Motorola per portare in commercio telefoni cellulari con CPU T610 in India. Tra questi marchi, Micromax ha già rilasciato lo smartphone In 2B. Prevediamo che Realme e Motorola lanceranno presto i telefoni con la suddetta feature sul territorio asiatico.

Inoltre, Unisoc ha anche collaborato con Honor, Hisense e Telcast nel mercato globale. Secondo quanto riferito, l'azienda cinese produttrice di chip ha coperto 128 paesi in tutto il mondo e sta attualmente pianificando di espandere il proprio portafoglio di prodotti in India con i produttori di telefoni cellulari locali.

Specifiche Micromax In 2B (Unisoc T610)

Il Micromax In 2B è dotato di un display con notch a goccia d'acqua e tecnologia LCD da 6,52 pollici. È un pannello HD+ con 269 PPI e 400 nit di luminosità. Il dispositivo ha un sistema fotografico composto da due lenti (13+2 MPX) nella parte posteriore e da una singola fotocamera da 5 MP nella parte anteriore.

Il telefono è alimentato dal chipset Unisoc T610 abbinato a un massimo di 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Ha anche uno slot per schede microSD per memoria aggiuntiva. C'è il jack per le cuffie da 3,5 mm e una porta USB di tipo C per la carica della batteria da 5.000 mAh. Si basa su Android 11.

