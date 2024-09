UnipolMove proroga la promo: come ricevere un anno di canone gratuito

È stata prorogata fino al 30 settembre la promozione Summer Move di UnipolMove, l’alternativa a Telepass che offre un anno di canone gratuito (per un massimo di due dispositivi), più attivazione e consegna senza costi. Anche se l’estate è ormai finita, non è mai troppo tardi per evitare la coda ai caselli grazie ai dispositivi UnipolMove.

UnipolMove: cosa offre?

Oltre al telepedaggio, un vero salvavita per chi percorre spesso tratte autostradali, il servizio offerto da UnipolMove include la possibilità di saltare la coda al casello, pagare il parcheggio senza recarsi alla cassa, prenotare il tagliando da app e molto altro. Tutto questo a soli 1,50 euro al mese per il primo dispositivo, più 1 euro per un eventuale secondo richiesto.

Grazie alla promozione Summer Move, ora prorogata, il primo anno di canone è gratuito per tutti i nuovi utenti e per i dispositivi che vengono associati allo stesso contratto (fino a un massimo di due). Puoi aderire sottoscrivendo un piano entro il 30 settembre: non solo il canone sarà azzerato, ma anche la spedizione è gratuita.

In qualsiasi momento puoi recedere dal contratto senza incorrere in nessuna penale. Una volta ricevuto il dispositivo sarà pronto all’uso; in caso di furto o smarrimento è assicurato, per proteggerti da eventuali problemi. Una volta terminato il periodo promozionale gratuito, il canone si rinnova a 1,50 euro per il primo dispositivo e 1 euro per il secondo.

Approfittane entro il 30 settembre: nessun requisito richiesto, né codice da inserire nel carrello, la promozione sarà disponibile per tutti i nuovi utenti.