UnipolMove offre un anno di canone GRATIS con la promo Black Friday

C’è una nuova promozione UnipolMove, che va a contrastare l’offerta lanciata invece da Telepass. Fino al 10 dicembre, i nuovi utenti che scelgono UnipolMove, riceveranno un anno di canone gratis che si rinnoverà a 1,50 euro al mese.

UnipolMove gratis: ecco come richiederlo

“Move in Black”, questo il nome dell’iniziativa, ti permette di ricevere gratis un anno di canone UnipolMove, piano Base. L’offerta include: pagamento mensile, servizio di telepedaggio che ti permette di saltare la coda al casello, parcheggi e servizi di mobilità, come pagamento del parcheggio e prenotazione del tagliando direttamente da app.

Grazie all’offerta UnipolMove, puoi associare al contratto un secondo dispositivo gratuitamente, senza costi aggiuntivi. Il canone per il secondo dispositivo rimane zero anche al termine del periodo promozionale, mentre invece per il primo torna a 1,50 euro al mese. Anche l’attivazione e la consegna, limitata all’Italia, sono gratis.

La promozione dedicata al Black Friday UnipolMove proseguirà fino al 10 dicembre e ti permetterà di ricevere un anno di canone gratuito. Puoi acquistare il dispositivo (e richiedere il secondo senza costi aggiuntivi) direttamente dal sito web ufficiale di UnipolMove, oppure in una delle Agenzie UnipolSai d’Italia.