UnipolMove, l'alternativa a Telepass offre un anno GRATIS

In partenza per le vacanze? Puoi evitare la coda ai caselli grazie a UnipolMove, il sistema di pagamento pedaggio ideato da UnipolSai che si pone come un’alternativa a Telepass. Acquistando UnipolMove entro il 31 luglio, potrai riceverei un anno di canone gratis per un massimo di due dispositivi, con attivazione e consegna senza costi.

UnipolMove, cosa è incluso?

La promozione si chiama Summer Move ed è valida per i nuovi utenti che sottoscrivono il piano “Privati”. Cosa include l’offerta? Naturalmente il telepedaggio ma non solo: salta la coda al casello, paga il parcheggio senza recarti alla cassa, prenota il tagliando da app e tanto altro. Puoi usare UnipolMove su più veicoli, pagando il primo dispositivo 1,50 euro al mese e il secondo 1 euro.

Ma con la promo Summer Move, il primo anno di canone è gratuito per entrambi i dispositivi associati allo stesso contratto. Basta sottoscrivere il piano entro il 31 luglio per sfruttarne i vantaggi senza alcun costo per un anno intero. Se scegli di aggiungere gratis il secondo dispositivo in fase di registrazione, la spedizione è gratuita. Anche l’attivazione non costa nulla.

Uno dei vantaggi di UnipolMove è la possibilità di recedere in qualsiasi momento, senza alcuna penale. Inoltre, il dispositivo è assicurato in caso di furto o smarrimento, quindi puoi viaggiare spensierato. Grazie al sistema di pedaggio UnipolMove, questa estate viaggi senza code (e senza stress): ricorda di sottoscrivere la promozione entro il 31 luglio per sfruttare di un anno di canone gratis.