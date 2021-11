Unieuro: Xiaomi Mi True Wireless Earbuds a 17 euro è la pazzia di oggi

Vuoi acquistare un paio di auricolari comodi, che si colleghino al tuo smartphone automaticamente non appena li indossi? Allora devi per forza scegliere i fantastici Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2, la pazzia di oggi di Unieuro. Grazie al Mana' Mana' Black Friday la nota catena di distribuzione italiana te li regala a soli 17,99 euro, anziché 29,99 euro. Un prodotto d'indiscussa qualità, ma a un prezzo davvero incredibile da vero best buy. Nessuno rimpiangerà di non averli acquistati prima.

Unieuro pazza: Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 a 17,99 euro

Gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 sono la scelta giusta per chi è alla ricerca di affidabilità, semplicità, qualità di ascolto e tecnologia. Grazie a Unieuro oggi puoi acquistarli a un prezzo eccezionale.

Incredibilmente semplici da utilizzare, sono subito pronti all'uso. Dovrai solo estrarli dalla custodia di ricarica e indossarli per iniziare immediatamente l'ascolto. Inoltre, offrono una connessione ottimizzata permettendoti di passare da uno a due auricolari e viceversa senza interruzioni e senza alcuna limitazione tra dispositivi primari e secondari. Non serve eseguire l'associazione se non la prima volta quando devi abbinarli al tuo smartphone.

Grazie alla tecnologia DSP l'ascolto non verrà mai disturbato da alcun rumore filtrando i rumori ambientali e garantendo, in qualsiasi condizione, una qualità audio davvero cristallina. Ve lo dico per esperienza: questi Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2, che uso ogni santo giorno, sono una vera e propria bomba. Non sbagliano un accoppiamento con lo smartphone, il suono è davvero migliorato e la qualità audio delle chiamate è decisamente più nitida.

E poi c'è il prezzo! A soli 17,99 euro, anziché 29,99 euro sono un vero regalo che Unieuro vuole farti per concludere alla grande il Black Friday di quest'anno. Che siano per te o per fare un regalo a una persona speciale, se acquisti i fantastici Xiaomi Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 non te ne pentirai e ti aggiudichi il best buy più best di sempre!