Unieuro Summer Black Friday: il meglio di Apple anche in 3 rate

Se stai valutando l’acquisto di un iPhone per la prima volta, o vuoi ampliare il tuo ecosistema con un altro prodotto della casa di Cupertino, ti segnaliamo la promo Apple Summer Black Friday di Unieuro, dedicata appunto ai migliori dispositivi del colosso statunitense. Gli articoli resteranno in offerta fino al 27 giugno e saranno acquistabili anche in tre rate a interessi zero scegliendo Klarna come metodo di pagamento.

Visto che mancano poco più di 48 ore al termine della promo, ne approfittiamo per consigliarti i migliori prodotti Apple in offerta in questo momento da Unieuro.

Le migliori offerte del volantino Unieuro Apple Summer Black Friday

iPhone

Smartwatch

Apple Watch SE 40mm 2023 in offerta a 259 euro (anche in 3 rate a interessi zero da 86,33 euro al mese)

iPad

iPad 10^ generazione 10.9 Wi-Fi 64 GB in offerta a 399 euro (anche in 3 rate a interessi zero da 133 euro al mese)

MacBook

MacBook Air M3 256 GB in offerta a 1.099 euro (anche in 3 rate a interessi zero da 366,33 euro al mese)

Per una panoramica completa di tutte le offerte del volantino, collegati alla pagina dedicata della promo Unieuro Apple Summer Black Friday. Segnaliamo infine che su tutti gli articoli elencati qui sopra è possibile godere della consegna gratuita al proprio domicilio, oltre naturalmente al pagamento dilazionato in tre rate a interessi zero.