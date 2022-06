Unieuro Solo Online: ecco i prodotti imperdibili a meno di 10€

Unieuro ha rinnovato le sue offerte Solo Online che prevedono una montagna di prodotti hi-tech super scontati a prezzi davvero pazzeschi. Ovviamente la possibilità di accedere a queste promozioni è solo confermando l’ordine sul sito ufficiale.

Potrai decidere di farti consegnare la merce direttamente a casa oppure ritirarla nel negozio più vicino a te. La cosa sorprendente è che questa volta ci sono una serie di prodotti davvero imperdibili che li acquisti a meno di 10 euro. Continua a leggere e sono sicuro troverai qualcosa che ti può servire.

Iniziamo subito con un’idea che cambierà la tua vita. Grazie alla lampadina intelligente Xiaomi Mi Smart LED E27 a soli 7,99 euro, invece di 9,99 euro, trasformi la tua casa in una centrale smart pazzesca.

Una volta installata questa incredibile lampadina, non dovrai più alzarti per accendere o spegnere la luce. Dovrai solo comandare con la tua voce quello che vuoi che faccia e il gioco è fatto. In qualunque stanza sei della casa, seduto o affaccendato.

Unieuro Solo Online: la pazzia continua

Non ci sono dubbi che queste offerte pazze sono davvero golose. Nel Solo Online di Unieuro è possibile trovare di ogni a prezzi stratosferici. Continuiamo quindi la nostra rassegna dei prodotti hi-tech a meno di 10 euro l’uno.

Come questo utilissimo e pratico caricatore Electroline 2 porte USB a soli 7,99 euro, invece di 9,99 euro. Dotato di due porte USB, potrai ricaricare tablet e smartphone contemporaneamente. Molto pratico se in casa hai più dispositivi.

Inoltre, questo caricatore a due porte USB è particolarmente utile quando si va in viaggio. Grazie a questo oggetto furbo non dovrai portare con te tutti i caricatori di ogni dispositivo, ma solo il cavo di ricarica.

Se invece hai bisogno di uno strumento pratico per portare sempre con te i tuoi dati più importanti questo è ciò che fa al caso tuo. Non lasciarti scappare la PenDrive Lexar JumpDrive V40 USB 16GB a soli 6,39 euro, invece di 7,99 euro.

Prezzo speciale per una chiavetta USB versatile e comoda da trasportare. Con il suo anello integrato è un pratico portachiavi che all’occorrenza si trasforma in un hard disk portatile. La qualità delle componenti è eccezionale e la velocità di trasferimento dei contenuti ti stupirà.

