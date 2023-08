Unieuro: Smart TV Samsung Series 6 da 43" in maxi offerta a 399 euro

In questo inizio di settimana il volantino Fuoritutto Unieuro propone una maxi offerta sullo Smart TV Samsung Series 6 da 43 pollici, in promozione a 399 euro anziché 799,90 euro. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è quindi di oltre 400 euro, per un televisore che ha tutto ciò che serve per una visione di primo livello: dalla risoluzione 4K alla tecnologia Quantum HDR, porta la tua esperienza di visione allo step successivo.

Smart TV Samsung Series 6 in offerta a metà prezzo sul sito di Unieuro

La Series 6 dei televisori QLED di Samsung offre un’esperienza visiva superiore alla concorrenza. Merito della tecnologia Quantum HDR, che va ad esaltare sia i dettagli che il contrasto, per immagini che raggiungono stavolta un livello di qualità cinematografica irraggiungibile per gli altri protagonisti del mercato.

L’altro punto di forza del Samsung Series 6 è il processore Quantum Lite 4K, grazie al quale si ha un’ottimizzazione generale della qualità video e l’upscaling automatico dei tuoi contenuti alla risoluzione 4K. Non importa dunque quale sia la risoluzione del tuo filmato, il televisore ti consentirà di vederlo con la migliore qualità possibile.

Hai la passione per il gaming? Allora c’è un’altra bella notizia per te. Con il televisore di Samsung puoi giocare con i formati 21:9 e 32:9, avendo così una visione più ampia dell’azione. Non solo però, perché potrai anche regolare in tempo reale le dimensioni dello schermo, verificando al contempo le impostazioni HDR, FPS, cuffie wireless e tanto altro ancora.

Cogli al volo l’ultima offerta del Fuoritutto Unieuro per risparmiare 400 euro sul prezzo di listino dello Smart TV Samsung Series 6.

