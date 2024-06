Unieuro saluta il Summer Black Friday con queste 5 offerte TOP

È il giorno di Italia-Spagna, ma è anche il giorno finale del volantino Unieuro Summer Black Friday, tra i protagonisti assoluti degli ultimi giorni in ambito tech e non solo. Tra smartphone, televisori, grandi elettrodomestici, smartwatch e articoli di informatica, sono state tante le offerte disponibili, con anche il doppio vantaggio della spedizione gratuita e del pagamento in tre rate a interessi zero.

Per quest’ultimo giorno, abbiamo voluto preparare una lista ristretta con i soli veri affari rimasti. La scelta è ricaduta su uno smartphone compatto top di gamma, sul computer dal miglior rapporto qualità-prezzo, su uno smartwatch da molti sottovalutato ma che in realtà è un best buy assoluto, su un televisore Samsung da 75 pollici e su un’ottima lavatrice in vendita a prezzo stracciato.

Le ultime migliori offerte del volantino Unieuro Summer Black Friday

Smartphone

Google Pixel 8 8+128 GB in offerta a 529 euro invece di 799 euro (33% di sconto)

Smartwatch

Huawei Watch Fit Special Edition in offerta a 59,99 euro invece di 99,99 euro (40% di sconto)

PC

Apple MacBook Air 13″ M2 in offerta a 999 euro invece di 1.249 euro (20% di sconto)

TV

Samsung Series 7 TV Crystal UHD 4K 75 pollici in offerta a 799 euro invece di 1.199 euro (33% di sconto)

Lavatrici

Lavatrice Candy Ultra Hygiene 10 kg Classe A in offerta a 349 euro invece di 579,90 euro (39% di sconto)

Ti ricordiamo che queste offerte, e tutte le altre, scadono alle 23:59 di oggi, giovedì 20 giugno. Il consiglio è di non aspettare all’ultimo, dato che di mezzo ci sarà anche la partita, col serio rischio di dimenticarsi e far scadere così la promozione. Per una panoramica completa delle offerte, invece, collegati direttamente su questa pagina di Unieuro.