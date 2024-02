Unieuro REGALA l'Apple Watch 9 a prezzo STRACCIATO per San Valentino

È il momento di fare acquisti da Unieuro, soprattutto se stavate aspettando il momento propizio per comprare un Apple Watch. Il Series 9, quello di ultima generazione, è oggi disponibile in sconto con il 14% in meno, complice l’evento lanciato dall’azienda in occasione di San Valentino.

Unieuro offre questa variante da 45 mm colorata di nero al prezzo di soli 419 €, per cui con ben 70 € di sconto rispetto al solito.

L’Apple Watch Series 9: il top smartwatch che finalmente costa meno

Il primo punto a favore di questo spettacolare orologio è sicuramente il design, divenuto iconico negli anni a tal punto da attirare milioni e milioni di utenti. L’Apple Watch Series 9 lascia inalterato il design proposto dai modelli precedenti, modificando solo alcuni piccoli aspetti che però lo rendono unico.

La cassa in alluminio di questo modello è davvero eccellente, sia in termini di puro design che per quanto concerne la resistenza. Il motivo principale per cui gli utenti acquistano infatti un Apple Watch è appunto la sua grande resistenza a graffi e urti. Il display, all’interno della cassa da 45mm, di tipo Retina e con una luminosità che arriva fino a 2000 nit, garantisce un’ampia visione di tutte le informazioni, anche grazie all’always-on.

Dal punto di vista delle funzionalità e dell’hardware, lo smartwatch risulta il migliore. Il Series 9 è equipaggiato con il nuovo processore SiP S9, che garantisce una ricerca più precisa del proprio iPhone e alcune gesture esclusive. Anche la velocità ne beneficia, complice anche l’ottimo sistema operativo watchOS.

Per quanto riguarda le funzionalità invece, questo Apple Watch garantisce il controllo della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno, del sonno, del rumore, della temperatura e di tante altre cose. Inoltre può rilevare incidenti e cadute chiamando automaticamente i soccorsi. La sua resistenza all’acqua fino a 50 metri lo rende ottimo anche per le attività in piscina o al mare.

La grande comodità è poi il fiore all’occhiello: quando lo si indossa ci si dimentica praticamente di averlo al polso. Un punto fondamentale oggi è la grande offerta che mette a disposizione Unieuro: grazie al 14% di sconto, sarà un piacere portarlo a casa per 419 € invece che per 489 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.