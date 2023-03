Unieuro Galaxy Week: tutti i migliori Samsung a prezzi RIDICOLI

Sorridi alla vita ora che con Galaxy Week sul sito di Unieuro puoi acquistare tantissimi prodotti Samsung a prezzi incredibili! [0]=samsungweek fiorisconti” subject=”elettronica” program=”unieuro” page-type=”” type=”text” platform=”” tracking_id=”” ]Dai un’occhiata a tutte le offerte e acquista tutto quello che vuoi. C’è solo l’imbarazzo della scelta e trovi ciò che stai cercando da tempo, ma ultra scontato. Goditi subito questa imperdibile promozione.

Come questo spettacolare Samsung Galaxy Tab A7 tuo a soli 109 euro, invece di 169,99 euro. Un tablet Android economico, ma senza compromessi. Avrai un dispositivo molto resistente da portare sempre con te. Grazie al suo display da 8,7 pollici è ultra portatile senza rinunciare all’immersività dei tuoi contenuti preferiti.

Grazie a PayPal o Klarna puoi decidere di pagarlo in 3 comode rate a tasso zero da soli 36 euro al mese. Inoltre, scegliendo Klarna puoi anche pagare dopo 30 giorni l’intero importo. Con Unieuro, in questo caso, hai la consegna gratuita a domicilio oppure il ritiro in negozio gratuito al pronto. Cosa stai aspettando?

Unieuro Galaxy Week: una settimana Samsung incredibile

Fatti una scorpacciata della migliore tecnologia con Galaxy Week, la promo di Unieuro che sta scontando a prezzi ridicoli moltissimi prodotti Samsung. Avrai solo l’imbarazzo della scelta: [0]=samsungweek fiorisconti” subject=”elettronica” program=”unieuro” page-type=”” type=”text” platform=”” tracking_id=”” ]scegli il prodotto che stavi cercando. Potrai pagarlo decisamente meno grazie a questi sconti effettivamente folli.

Come questi Samsung Galaxy Buds2 tuoi a soli 79 euro, invece di 149,99 euro. Che prezzo spettacolare! Grazie alla Galaxy Week ottieni uno sconto immediato del 46% su questo ordine. Indossa gli auricolari premium di Samsung e scopri quanto è bello essere avvolto da un suono spaziale. E con la batteria da 472 mAh ti godi musica e chiamate per tanto tempo.

Anche in questo caso con Unieuro hai la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito al pronto presso il negozio più vicino a te. Scegli di pagare in 3 comode rate a tasso zero da soli 26 euro al mese utilizzando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Con Klarna puoi anche pagare a 30 giorni dall’ordine in un’unica soluzione.

Infine non perderti questa occasione. Il Samsung Galaxy Z Flip4 è tuo a soli 799 euro, invece di 1149 euro. 8GB di RAM e 128GB di memoria interna per un “mostro” di potenza e una tecnologia con schermo pieghevole da fare invidia a tutti. Approfitta della consegna gratuita. Puoi anche pagarlo a tasso zero in 3 rate da 266 euro con PayPal o Klarna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.