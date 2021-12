Unieuro regala un codice segreto del valore di 10 euro

Quest'anno Unieuro è inarrestabile e grazie a un codice segreto vi permette di scontare 10 euro da un acquisto online effettuato entro il 25 dicembre. L'iniziativa si sposa bene, visto che molti sono impegnati alla corsa dell'ultimo regalo natalizio. Avere un buono sconto da utilizzare su quei prodotti non sono scontati, ma che desideriamo tanto, può rivelarsi un'ottima opportunità. Questa promozione è in collaborazione con PayPal, il sistema di pagamento digitale più diffuso al mondo ed è quindi rivolta a tutti quegli utenti che hanno un conto attivo in Italia.

Unieuro e PayPal uniti per farci risparmiare con il codice sconto da 10 euro

Bellissima iniziativa utile a farci risparmiare su quei prodotti che non compaiono nel nuovo catalogo I Natalissimi di Unieuro o tra le altre varie promo attive tra cui l'ultima new entry, la Unieuro XMAS EDITION speciale Apple. Infatti, completando un acquisto solo online con consegna a domicilio e pagamento con PayPal, inserendo il codice segreto “PAYPALXMAS” potremo scontare di 10 euro il nostro ordine. Ecco i termini e le condizioni affinché il codice sconto funzioni:

Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto, ma è cumulabile con sconti o iniziative promozionali eventualmente presenti sull’e-commerce www.unieuro.it/ e su app Unieuro, salvo le seguenti esclusioni: le offerte presenti sul volantino, le offerte speciali e i prodotti in preorder. Il codice promozionale non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro. Il codice sconto è valido dal 13/12/2021 al 25/12/2021. L’offerta esclude le spese di consegna.

Ad esempio, potrete acquistare il fantastico Xiaomi Redmi 9T a 219,90 euro, invece di 229,90 euro andando nel carrello e inserendo il codice sconto “PAYPALXMAS“. Ricordate che potrà essere attivato solo con l'opzione consegna a domicilio e pagamento tramite conto attivo PayPal.

Insomma, abbiamo tantissimi articoli che possiamo scontare applicando questo magico codice sconto del valore di 10 euro. Non ci resta che andare online e trovare il nostro prodotto preferito da regalare a qualcuno o a noi stessi.