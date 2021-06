Non solo il tuo potente Samsung Galaxy S20 FE 4G puoi averlo risparmiando ben 169€, Unieuro ti regala anche la bici. Non sto esagerando o esasperando: è una promozione già abbastanza folle di suo, non serve aggiungere altro.

L’unica nota dolente è che si tratta di un’offerta destinata a registrare sold out in pochissimo, complice la massiccia campagna TV: suvvia, una bicicletta che vale 299€ ti viene regalata comprando uno smartphone in sconto, è abbastanza folle.

Unieuro sconta Galaxy S20 FE e ti regala la bici

Non il più vecchio e scadente degli smartphone: quello in promo è uno dei device più appetibili di Samsung al momento. È fra i più richiesti perché a un prezzo da medio di gamma, in realtà ti offre un top di gamma alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 865 (si tratta del modello 2021, appena uscito con questo SoC anche in edizione 4G) supportato in questo caso da ben 6GB di RAM e 128GB di storage interno. A questo prezzo, timbrato dal colosso sud coreano, è un vero affare.

Anzi, ci aggiungo un super comparto fotografico, un design accattivante ed anche una batteria da 4500 mAh. E, visto che Unieuro ha intrapreso questa folle campagna, ci aggiungo anche una bicicletta pieghevole che è proprio uno spettacolo! Si tratta di WOOW Bike e il suo prezzo di listino è di 299,90€. Hai già la bici? Nessun problema: aggiungendo 59€ all’ordine, a casa ricevi un monopattino elettrico, il cui valore è di 359,90€!

Facciamo due conti veloci, ipotizzando di prendere la bici: invece di 699€, Samsung Galaxy S20 FE 4G lo paghi 499€. Hai risparmiato quindi 169€. A casa, ricevi gratis una bici del valore attuale di 299€. Sommando risparmio e regalo: Unieuro ti concede premi per 468€ (sconto+bici), praticamente quasi pari a quanto hai speso.

Te l’ho anticipato, tutto questo è folle e – si sa – dalla follia vengono fuori le cose più interessanti. Ecco perché il momento di acquistare lo smartphone nuovo (e che smartphone!) è adesso. La bici gratis ti arriva a casa insieme a Samsung Galaxy S20 FE 4G in sconto a 499,90€, ma devi approfittarne subito perché le bici e i monopattini da distribuire gratuitamente sono in numero limitato!

Fare l'affare è facilissimo: metti il prodotto nel carrello (non usare la cassa veloce!) e – prima di pagare – scegli il prodotto che vuoi ricevere gratis! Proprio come nell'esempio sottostante.

Naturalmente, le spedizioni sono comunque gratis. Ti senti un vero risparmiatore professionista? Allora aggiungiti alla nostra community di oltre 17000 appassionati di shopping a basso costo: sono tutti impegnati a fare affari sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

