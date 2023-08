Unieuro Back to School: 300€ di rimborso acquistando un computer

Approfitta subito della nuova promozione Unieuro Back to School. Acquistando un nuovo computer, tra quelli disponibili in offerta, puoi ottenere fino a 300 euro di rimborso restituendo il tuo usato. Un risparmio esagerato che ti permette di rinnovare la tua tecnologia restando sempre al passo con i tempi. Dai un’occhiata a tutte le offerte disponibili!

Tra l’altro con Unieuro hai anche 3 vantaggi inclusi. Il primo riguarda la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. La seconda riguarda il ritiro gratuito al pronto presso il negozio più vicino a te. Il terzo riguarda la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Tutto questo e molto altro ti sta aspettando online!

Unieuro Back to School: scopri come ottenere fino a 300€ di rimborso

Con Unieuro Back to School puoi ottenere fino a 300 euro di rimborso. Come? Semplicemente restituendo il tuo usato. In pratica, acquista un computer desktop o portatile di qualsiasi brand a partire da 299 euro poi spedisci il tuo usato. In questo modo ottieni un rimborso fino a 250 euro, pari al valore stabilito in partenza. E se il tuo computer ha meno di 3 anni, per te altri 50 euro di rimborso.

Ad esempio, oggi stesso acquisti il Lenovo IdeaPad Slim 3 a soli 499 euro, invece di 649 euro. Restituendo il tuo computer usato puoi ottenere un rimborso fino a 200 euro e altri 50 euro se ha meno di 3 anni di vita. A questa promozione partecipa anche questo Microsoft Surface Laptop Go 2 a soli 699,90 euro, anziché 879,90 euro. Restituendo il tuo usato puoi ottenere un rimborso fino a 250 euro e altri 50 euro se ha meno di 3 anni di vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.