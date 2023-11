Un'Idropulitrice a soli 58€?! Sì, grazie alle offerte Amazon!

L’idropulitrice Cecotec Hydroboost si presenta come un elettrodomestico potente e altamente pratico, perfetto per la pulizia di ampie superfici, come quelle della propria automobile o addirittura del proprio giardino. Con una potenza di 1500 W, è in grado di affrontare senza sforzo lo sporco più ostinato su varie superfici, tra cui pavimenti, muri e infissi. La pressione massima di 120 bar e la robusta pompa in alluminio non solo garantiscono una durata prolungata dell’idropulitrice, ma assicurano anche un’efficienza elevata.

La portata massima di 468 l/h consente una pulizia rapida di vaste aree, mentre il raggio d’azione superiore a 11 metri permette di raggiungere anche i punti più difficili.

Grazie all’ugello 3D turboflip, è possibile dirigere il getto d’acqua in modo mirato per una pulizia estremamente precisa. L’ugello spray, invece, offre la flessibilità di regolare la pressione del getto in base al tipo di superficie da trattare.

L’aggiunta di ruote e una comoda maniglia rendono l’idropulitrice Cecotec Hydroboost facile da trasportare, anche su superfici irregolari, garantendo una pulizia efficiente e senza sforzo.