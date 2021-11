UniCredit: fate attenzione alla nuova email svuota conto corrente

Continuano gli attacchi phishing ai danni dei clienti delle più famose banche italiane. In questi giorni ci sono arrivate segnalazioni di una nuova e pericolosa email che starebbe colpendo diversi clienti UniCredit. Purtroppo ancora una volta l'esito di queste truffe online risulta sempre spiacevole: l'obiettivo dei cybercriminali è quello di svuotare il conto corrente della vittima. Ecco cosa sta succedendo, il testo ufficiale per riconoscere la mail incriminata e alcuni consigli così da non caderne vittima.

Sono migliaia gli utenti che, nel giro di pochi giorni, si sono ritrovati con una email al dir poco strana nella loro casella di posta elettronica. Alquanto sospetta perché, è sì somigliante graficamente a quelle di UniCredit, ma differisce nei toni. Capirete meglio una volta che vi mostreremo il testo originale di questo nuovo ritrovato attacco phishing. Nondimeno, sono in molti a essere caduti nella nuova trappola con conseguente perdita di denaro che per alcuni ha voluto dire trovarsi con il conto corrente in rosso.

Proteggersi vuol dire informarsi sempre sui possibili e nuovi attacchi phishing che potrebbero colpirci, proprio perché clienti di una banca. In questo caso si tratta di criminali che sfruttano il nome UniCredit, ma potrebbe trattarsi di qualsiasi altro istituto di credito. Tanto il dolo non cambia e il pericolo rimane identico, differisce solo la forma.

Vediamo allora il testo integrale di questa email che da pochi giorni sta colpendo diversi utenti che hanno un conto corrente attivo con UniCredit:

“Ciao. Ti informiamo che il servizio di aggiornamento dei dati personali UniCredit Privacy associato al tuo profilo online Banking è stato disattivato per mancanza di informazioni“.

Segue poi un link che rimanda a una pagina fraudolenta che per grafica e contenuti appare identica a quella della nota banca. Mostrato come fosse l'unica soluzione possibile per risolvere il problema, l'utente che compila tale format, accedendo con le sue credenziali, dà in pasto ai cybercriminali tutti i suoi dati. In questo modo potranno, indisturbati, effettuare un bonifico a loro beneficio.

Come non cadere vittima di un attacco phishing

Un attacco phishing si realizza sempre tramite un'email che sembra essere stata inviata da UniCredit, come in questo caso, o da qualsiasi altra banca. Il tono allarmistico dovrebbe già destare qualche dubbio in merito alla bontà del contenuto. Tuttavia, ecco alcune indicazioni che vi eviteranno un esito spiacevole: