Unicorn Overlord conquista TUTTI: acquistalo ORA su Amazon

Unicorn Overlord è il nuovo gioco di ruolo tattico creato dagli sviluppatori di Atlus e Vanillaware, già famosi per titoli come 13 Sentinels: Aegis Rim, che sta rapidamente conquistando tutti: dalla critica agli appassionati. Se sei un appassionato del genere e ti stuzzica l’idea di vivere del perché se ne parli così tanto puoi acquistarlo adesso su Amazon per la tua piattaforma preferita:

Unicorn Overlord: di cosa parla e che tipo di gioco è

Unicorn Overlord porta il genere dei giochi di ruolo tattici a nuove vette, combinando un mondo esplorabile ricco di vita con un sistema di combattimento innovativo e avvincente. Guiderai il tuo esercito in battaglie animate con uno stile artistico unico, mentre ti immergi in un viaggio epico attraverso terre misteriose e pericolose.

Affronta il ruolo di un grande eroe, compiendo gesta eroiche che ti porteranno fama e gloria in tutte e cinque le nazioni del regno. Recluta un vasto assortimento di alleati, tra umani, elfi, bestie selvagge e creature angeliche, e comanda il tuo esercito con maestria. Con più di 60 personaggi diversi a disposizione, ogni scelta che fai avrà un impatto sul destino del regno e sulla tua leggenda personale.

Sblocca il potenziale nascosto delle tue truppe, affina le tue strategie e affronta sfide sempre più impegnative mentre ti avvicini sempre di più al culmine della tua epica avventura. Un gioco che promette insomma ore e ore di divertimento. Scegli la versione per la tua console preferita e acquistalo adesso su Amazon.